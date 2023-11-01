«Зенит» сохранил свое место

Первой групповой раунд «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России завершила группа C. «Зенит» сохранил верхнюю строчку в таблице, обыграв — 1:0 — дома аутсайдера «Крылья Советов». А вместе с ним в верхнюю сетку play-off попала «Балтика», на своем поле разгромившая — 4:1 — «Ахмат», который весной выступит в сетке нижней.

Петербургский матч открыла атака «Крыльев Советов», которая чуть не трансформировалась в гол: ошибка центра обороны «Зенита», выхода Владислава Шитова, отчаянные прыжки вратаря Михаила Кержакова и защитника Нуралы Алипа, которые вдвоем все-таки сумели отвести беду. На самом деле такое начало игры, кажется, сослужило ей добрую службу. Она ведь всерьез грозила превратиться в тоскливое зрелище. «Зенит» уже обеспечил себе выход в play-off «Пути РПЛ», его соперник уже вылетел из Кубка. А когда у обоих участников никакой турнирной мотивации, веселья редко дождешься.

Но чуть не пойманная за хвост удача добавила «Крыльям» наглости, а «Зенит» разозлила и завела. И пошел вполне занимательный футбол, в котором, конечно, владение мячом и территорией было за хозяевами, хотя их состав и был сформирован из тех, кому в более важных матчах обычно не доводится проводить на поле много времени, зато нередко доводится наблюдать за ними со скамейки запасных или вовсе по телевизору. Но и гости огрызались постоянно.

Впрочем, результаты этих обоюдных наскоков оказались парадоксальными. Вроде бы и у «Зенита», и у «Крыльев» все в порядке со скоростью, страстью, а защита склонна проявлять определенное гостеприимство по отношению к атакующим, но нет не то что забитых мячей, а по-настоящему серьезных возможностей забить. Ну таких, после которых те, у кого они возникли, хватаются в отчаянии за голову: и как я мог так оплошать?! Чего-то, в общем, этим командам не хватало. И может, как раз качества исполнителей.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак его улучшил, отправив в бой после отдыха пару форвардов — Густаву Мантуана и Ивана Сергеева. Но прежде чем они успели проявить себя, «Крылья» создали именно такой момент, после которого не грех и схватиться за голову. Они нанесли по воротам «Зенита» три подряд удара из пределов штрафной. Два были заблокированы, третий, абсолютно убойный от Александра Солдатенкова, до них добрался, но был остановлен Михаилом Кержаковым.

А после этого эпизода «Зенит» впереди и в самом деле заиграл поинтереснее. И Сергеев, очень эффективный в кубковых матчах, даже забил. Но VAR вместе с арбитром Павлом Кукуяном взятие ворот отменили, разглядев, что еще до прострела на Сергеева его партнер Александр Коваленко сыграл рукой.

Дело уже шло к серии одиннадцатиметровых, когда Иван Сергеев вновь оказался в центре внимания. И этот его прорыв заслуживал, конечно, восхищения. Матео Барач и Роман Евгеньев, казалось, плотно, плечом к плечу, захлопнули ему дорогу в штрафную. Однако Сергеев, словно матерый регбист, привыкший продираться сквозь заслоны из мускулистых мужиков весом за центнер, смог просочиться между ними, не теряя контроль над мячом, и отправил его в сетку мимо вратаря Ивана Ломаева, принеся все же «Зениту» победу, гарантировавшую ему верхнюю строчку в таблице группы.

Другой матч в этом квартете получился более результативным. «Балтика» и «Ахмат» обменялись голами еще в первом тайме. Причем хозяевам пришлось отыгрываться: грозненцы открыли счет благодаря неожиданному подключению Антона Швеца. Равновесие восстановил Анхело Энрикес, отправивший мяч в нижний угол впритирку со стойкой. А сразу после перерыва восхитительный удар — с угла штрафной, в дальнюю девятку — удался еще одному футболисту «Балтики» Тамерлану Мусаеву.

Поведя, калининградцы, которым некоторое время не хватало четкости взаимодействий, обрели наконец убедительность. К выигрышу они этот матч вели железной рукой. А «Ахмат», создавалось впечатление, был вполне доволен и таким развитием событий. В конце концов, третья позиция вместе с путевкой в нижнюю сетку play-off от него уже никуда не могла деться, даже если опережавшую грозненцев перед туром на два балла «Балтику» и не достать. «Крылья» все равно ниже.

В итоге матч украсил еще один маленький шедевр горячего в этот вечер Тамерлана Мусаева. Его бросил в прорыв дальним пасом Кирилл Маляров. Мусаев подходил к штрафной, но тут увидел, что голкипер Гиорги Шелия заранее выдвинулся из ворот, и запустил над ним поразительный по точности «парашютик», окончательно убив интригу в борьбе за второе место. Оно досталось очутившейся вместе с «Зенитом» в play-off «Пути РПЛ» «Балтике», которая уже в компенсированное время довела счет во встрече с «Ахматом» до разгромного благодаря Гедеону Гузине.

Алексей Доспехов