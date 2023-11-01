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Коммерсантъ FM
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Суд в ФРГ запретил удерживать имущество, изъятое в рамках дела против Усманова

Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание Генеральной прокуратурой Германии документов и имущества, изъятых в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств в отношении предпринимателя Алишера Усманова. Суд предписал вернуть имущество их владельцам, сообщила пресс-служба бизнесмена.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Документы и имущество были изъяты сотрудниками правоохранительных органов ФРГ в ходе обысков в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте Dilbar в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Алишера Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне.

В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными четыре ордера на обыск в рамках расследования против господина Усманова. Суд назвал доводы прокуратуры «смутными подозрениями» и «голословными предположениями», сообщила пресс-служба. Несмотря на решение суда, Генпрокуратура продолжила удерживать имущество, поэтому в своем последнем решении суд постановил, что у Алишера Усманова была потребность в правовой защите.

Алишер Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года. Осенью 2022-го прокуратура Мюнхена сообщила, что в нарушение введенных Евросоюзом ограничений российский бизнесмен якобы оплачивал охранной фирме наблюдение за его имуществом в Германии. Представители господина Усманова это отрицали.

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