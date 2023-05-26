Суд в Германии признал незаконными обыски яхты и недвижимости, приписываемых Усманову

Земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными вынесенные в сентябре 2022 года постановления на обыск объектов недвижимости в Германии и яхты «Дильбар», сообщил Der Spiegel. Они проводились в связи с расследованием в ФРГ дела по подозрению в отмывании денежных средств в отношении российского предпринимателя Алишера Усманова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louisa Off / Reuters Фото: Louisa Off / Reuters

Осенью прошлого года германская полиция и прокуратура провели обыски в домах в городе Роттах-Эггерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, а также в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне. Все эти объекты следствие связывало с Алишером Усмановым. 12 мая 2023 года суд Франкфурта-на-Майне пришел к выводу, что четыре соответствующих ордера на обыск были незаконными и отменил их.

Суд пришел к выводу, что прокуратура не смогла обосновать свои подозрения в отношении господина Усманова. Данные, которыми она оперировала, оказались не подкрепленными какими-либо подтверждениями, сводились к догадкам, а также опирались на ненадежные источники. В частности, судьи отметили, что следователи в значительной степени основывали свои подозрения на видеоролике российского оппозиционера Алексея Навального. Иных доказательств ненадлежащей деловой практики предоставлено не было.

Как отмечается, Федеральное ведомство уголовной полиции удалило свой пресс-релиз об обыске, произведенном по признанному незаконным ордеру. Аналогичным образом прокуратура Мюнхена ранее удалила пресс-релиз об обысках на двух объектах недвижимости по тому же уголовному делу. Также крупнейшее новостное агентство Германии DPA и основные германские СМИ, такие как Die Zeit, Handelsblatt, Mnchner Merkur, Sddeutsche Zeitung и др., удалили или скорректировали статьи, в которых Алишеру Усманову приписывалось владение недвижимостью в Германии и яхтой «Дильбар».

Представитель Алишера Усманова приветствовал решение немецкого суда и выразил надежду, что теперь уголовное расследование будет прекращено. «Для нас с самого начала было очевидно отсутствие законных оснований для данного расследования, равно как не вызывал никаких сомнений политический характер уголовного преследования Алишера Усманова в ФРГ. Выводы суда подчеркивают его полную бесперспективность», — сообщил «Ъ» представитель бизнесмена.

Алишер Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года. Осенью 2022-го прокуратура Мюнхена сообщила, что в нарушение введенных Евросоюзом ограничений российский бизнесмен якобы оплачивал охранной фирме наблюдение за его имуществом в Германии. Имя в пресс-релизе не фигурировало, но источник Bloomberg утверждал, что речь идет об Алишере Усманове.

Кроме того, в сентябре 2022 года журнал Spiegel писал, что налоговое управление в Мюнхене подозревает бизнесмена в уклонении от уплаты налогов на сумму €555 млн. Германские следователи сочли его немецким налогоплательщиком, утверждая, что с 2014 года он в основном проживал на озере Тегернзе в Роттах-Эгерн или в Мюнхене. Представители бизнесмена это отрицали.

Эксперты по конституционному праву ФРГ Петер Гаувайлер, экс-министр в правительстве Баварии в отставке, и председательствующий судья Верховного суда ФРГ в отставке профессор доктор Томас Фишер в своем заявлении в связи с решениями Франкфуртского суда отметили, что его «выводы подтверждают, что... действия немецких следственных органов в отношении Алишера Усманова объективно не оправданы... и имеют политическую подоплеку». Юристы рассчитывают «на то, что Германия возместит ущерб, причиненный незаконными следственными действиями, а также направит разъяснения о признании всех проведенных оперативных мероприятий незаконными в те самые органы печати, в которые ранее направлялась информация об этих мероприятиях».