Белгородка пострадала при вчерашнем обстреле Шебекина со стороны Украины

Во вторник, 31 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область 99 боеприпасами и одним беспилотником. В результате инцидентов пострадал один человек, разрушения были зафиксированы в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Шебекинском городском округе из артиллерии дважды обстреляли город Шебекино — установлено попадание трех снарядов. В результате инцидента пострадала мирная жительница. С перелом кисти, ушибами грудной клетки и мягких тканей носа ее доставили в больницу. Врачи оказали ей необходимую помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась. Также в результате обстрела в трех частных домах осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады и заборы; повреждено здание автотранспортного предприятия и линия электропередачи. Кроме того, по окраине Шебекина противник выпустил один снаряд из РСЗО «Град». Разрушения получило производственно-складское помещение одного из местных предприятий. По селу Новая Таволжанка ударили семью артиллерийскими минами и тремя танковыми снарядами, по хутору Балки — семью артиллерийскими минами, по хутору Марьино и автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — шестью и тремя артиллерийскими минами соответственно. В селе Муром с беспилотника было сброшено три взрывных устройства, также населенный пункт обстреляли тремя артиллерийскими минами.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка — два. В селе Солнцевка с дрона было сброшено взрывное устройство.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Долгое — установлено попадание одного снаряда.

В Волоконовском районе по окраине села Коновалова противник ударил девятью артиллерийскими снарядами. По хутору Старому выпустили 12 гранат и восемь артиллерийских мин.

В Грайворонском городском округе над хутором Масычево силами ПВО был сбит украинский БПЛА. По окраине села Заречье-Первого было выпущено девять артиллерийских мин, по окраинам сел Безымена и Сподарюшина — шесть и четыре соответственно.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязового — зафиксировано попадание четырех снарядов. По окраине поселка Задорожного было выпущено три артиллерийских снаряда. Повреждена линия электропередачи.

Алина Морозова

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