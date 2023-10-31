В результате обстрела белгородского Шебекина повреждены три домовладения
Украинские силовики во второй раз за день обстреляли город Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях, также повреждена линия электропередачи»,— следует из сообщения в Telegram-канале главы региона.
Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжится в светлое время суток.
Ранее сегодня окраина Шебекина уже попадала под украинский обстрел. Пострадавших не было: снаряды разорвались на территории промзоны, осколками было повреждено здание автотранспортного предприятия.