Российские производители молочки планируют выйти на рынок Гонконга

Российские производители молочной продукции ведут переговоры о начале поставок продукции в Гонконг. Среди них — «Эконива» и «Молинвест», сообщили источники «Ведомостей».

Представитель «Эконива» подтвердил эту информацию и добавил, что речь идет о поставках пастеризованного питьевого молока. Объемы планируемого экспорта не уточнил. Представители «Молинвест» на запрос журналистов не ответили.

Расширить рынок сбыта российских молочных компаний стало возможным после того, как Россельхознадзор, в октябре, согласовал ветеринарный сертификат на отечественную продукцию с местными властями. Данный рынок представляется очень интересным, поскольку в Гонконге практически отсутствует собственное производство молочной продукции, отметил представитель Союзмолока Роман Чубак.

Господин Чубак также сообщил, что большую часть рынка Гонконка занимает сухое молоко. В денежном выражении в 2022 году — $512,5 млн или 37 000 т в натуральном выражении. На питьевое молоко и сливки приходилось $123,4 млн, или 96 000 т, а также сыры — $105,6 млн, или 16 100 т. Он отмечает, что наибольшие перспективы у российских производителей видятся в сегменте сухого молока, однако там придется конкурировать с крупными поставщиками из Китая и Новой Зеландии.

С 1 января 2024 года, правительство будет компенсировать затраты на транспортировку молочной продукции в полном объеме. До этого оно компенсировало только четверть таких затрат.

По данным Минсельзоха, в 2022 году на экспорт было направлено 800 000 т молочной продукции. Годом ранее — 1 млн т. В этом году объем экспорта может превысить 1 млн т.

Александра Горошилова