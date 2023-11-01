Губернатор Красноярского края заявил о необходимости сохранить КрЭВРЗ

Производство на Красноярском электровагоноремонтном заводе (КрЭВРЗ) должно сохраниться, несмотря на планируемую продажу активов предприятия, заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. «Приход собственника должен дать новый импульс развития производства, а уже детали нужно будет обсуждать, когда этот собственник появится. Производство должно сохраниться, вопрос в том, что оно нуждается в модернизации», - сказал он (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ Фото: Артем Ленц, Коммерсантъ

Акции завода выставлены на торги в рамках банкротства новосибирской строительной компании «Афина Паллада» восемью лотами. Семь из них включают пакеты по 8% акций (124 496 шт.) стоимостью 97,1 млн руб. каждый, еще один лот включает 11,62% от общего пакета акций, его стоимость 141 млн руб. Торги запланированы на декабрь.

В декабре 2022 года конкурсный управляющий и кредиторы «Афины Паллады» добились признания недействительной заключенной ею в 2013 году сделки по продаже 99,9% акций КрЭВРЗ. Этот актив «Афина Паллада» годом ранее приобрела у РЖД за 1,56 млрд руб., а затем перепродала новосибирскому ООО «Соло-Рент». Суд вынес определение вернуть акции завода в конкурсную массу «Афины Паллады».

КрЭВРЗ создан в 2007 году на базе имущества филиала РЖД, ремонтирует электропоезда, вагоны, колесные пары, тяговые двигатели. В 2022 году компания получила 989 млн руб. выручки (в 2021 году – 2,1 млрд руб.), убыток составил 289.1 млн руб. (годом ранее – 10,4 млн руб.).

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Оксана Павлова