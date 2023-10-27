Пакет в 8% акций красноярского завода выставлен на продажу почти за 100 млн рублей

На продажу выставлены 8% акций АО «Красноярский электровагоноремонтный завод» (КрЭВРЗ). Торги пройдут в рамках банкротства новосибирского владельца ценных бумаг — АО СК «Афина Паллада».

Согласно сообщению организаторов торгов, восьмипроцентный пакет включает 124 496 шт. акций. Его начальная цена установлена в размере 97,1 млн руб. Аукцион назначен на 13 декабря 2023 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал АО КрЭВРЗ превышает 1,556 млрд руб. Выручка в 2022 году составила 0,99 млрд руб., убыток — 289,2 млн руб. По данным сайта КрЭВРЗ, в 2023 году на заводе произошла смена руководства и стратегии развития. Заключены договоры на оказание услуг по ремонту линейного оборудования с рядом российских предприятий. Завод выполняет заказы для железных дорог Белоруссии и Монголии, занимается ремонтом вагонов для Министерства обороны РФ.

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Валерий Лавский