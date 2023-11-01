Белый дом: Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден не поддержит законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины, сообщили в бюджетном управлении американского Белого дома (Office of Management and Budget). В ведомстве подчеркнули, что господин Байден наложит вето на данный документ в случае, если он будет принят Конгрессом.

В ведомстве отметили, что помощь Израилю и Украине должна быть выделена в рамках одного пакета, разделение может «привести к глобальным последствиям» для национальной безопасности.

Также предложение республиканцев о разделении американской помощи двум государствам резко раскритиковал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Этот республиканский законопроект абсолютно не отвечает интересам нашей национальной безопасности. Как главнокомандующий президент США Джо Байден никогда не будет ничего делать, если это не отвечает нашим ключевым потребностям в сфере национальной безопасности»,— сообщил господин Кирби в ходе своего брифинга, отвечая на вопросы журналистов.

На прошлой неделе Белый дом запросил дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Израилю и Украине. Согласно предложению Белого дома, Украина и Израиль получат помощь из одного пакета в размере $106 млрд ($61,3 млрд получит Украине, $14,3 млрд — Израиль).

По информации газеты Haaretz, четыре сенатора от Республиканской партии США — Роджер Маршалл, Джей Ди Вэнс, Майк Ли и Тед Круз — настаивают на выделении Израилю чрезвычайной помощи в размере $14,3 млрд без согласования с поддержкой Украины. Их позицию разделяет и новый спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

Александр Кислов