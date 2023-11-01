Глава ФБР Рэй: Иран готовил покушения на американских чиновников

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй сообщил, что иранские власти и военные планировали покушения на американских чиновников. По его данным, планировавшиеся покушения предполагалось совершить непосредственно на территории Соединенных Штатов.

«Иранцы напрямую или через найм преступников планировали покушения на диссидентов и высокопоставленных действующих и бывших правительственных чиновников США, в том числе прямо здесь, на американской земле»,— сообщил господин Рэй в ходе слушаний в американском Конгрессе (цитата по CBS News).

Глава ФБР также добавил, что, согласно данным его ведомства, сейчас Иран является «крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма».

27 октября власти США ввели санкции в отношении высокопоставленных членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. По данным американского Минфина, меры связаны с поддержкой КСИР «варварских атак» палестинского радикального движения «Хамас» на Израиль. В частности, в Вашингтоне тогда сообщили, что располагают «неопровержимыми доказательствами» масштабных поставок иранского оружия «Хамасу» и группировке «Исламский джихад». Это оружие, как отмечают в Минфине США, использовалось радикалами для нападения на Израиль.

Александр Кислов