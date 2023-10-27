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Коммерсантъ FM
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США ввели санкции против членов «Хамаса» и КСИРа

Минфин США ввел новые санкции против участников палестинского движения «Хамас» и Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанных с ними организаций. Как сообщается в заявлении Минфина США, меры связаны с «варварскими атаками» «Хамаса» на Израиль.

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Под ограничения попали представитель «Хамаса» в Иране, ряд членов КСИРа, а также организации в секторе Газа, которая, по данным США, служила каналом для передачи иранского оружия «Хамасу» и группировке «Исламский джихад».

В санкционный список попал иорданец Халед Каддуми. По данным Минфина США, он долгое время входит в «Хамас» и исполняет функции представителя движения в Иране. Санкции также введены против иранцев Али Моршида Ширази, Мустафы Мохаммеда Хани и Али Ахмада Фейзуллахи. По данным Минфина, они входят в КСИР и занимаются подготовкой боевиков «Хамаса» и «Исламского джихада», а также помогают группировкам.

Под ограничения попали расположенная в секторе Газа благотворительная ассоциация «Аль-Ансар» и ее директор Нассер аш-Шейх Али. По данным Минфина США, организация рекрутирует террористов.

Санкции также ввели против граждан Турции Алааддина Шенгюлера, Гюльшах Йигитолу и Арвы Мангуш. Минфин США утверждает, что эти лица связаны с турецкой компанией Trend GYO, которая была отнесена финансовыми экспертами ведомства к инвестиционному портфелю «Хамаса».

Ограничения ввели против суданских компаний Zawaya Group for Development and Investment Co. LTD, Larrycom for Investment Company и испанской организации Zawaya Group for Development Investment Sociedad Limitada. Компании принадлежат суданскому бизнесмену Абдель Баситу Хамзе аль-Хасану Мухаммеду Хейру. Минфин США включил его в перечень международных террористов 18 октября.

Анастасия Ларина

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