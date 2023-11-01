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Регионы яхонтовые

Сеть отелей может расширить географию присутствия

Связанная с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером сеть загородных отелей «Яхонты» может начать развитие в регионах. Компания уже зарегистрировала отдельную структуру, которая планирует управлять гостиницей в Ульяновске. Эксперты считают региональную экспансию хорошей идеей, но предупреждают, что в некоторых городах страны очень мало качественных объектов.

Фото: Яхонты

Фото: Яхонты

Председатель совета директоров сети «Яхонты» Евгений Гинер получил по 50% в зарегистрированных в октябре 2023 года ООО «Яхонты Регионы Отели.ру» и ООО «Яхонты Столица Отели.ру», следует из данных СПАРК. Другими совладельцами этих юрлиц выступают член совета директоров сети «Яхонты» Миро Амадян и Вика Дасни. Последней принадлежит и ряд структур холдинга «Агроинновация», бенефициаром которого считается господин Гинер (см. “Ъ” от 7 июня 2021 года). В сети «Яхонты» “Ъ” не ответили.

Создание новых юрлиц может указывать на региональную экспансию сети. В октябре на сайте HeadHunter компания искала менеджера отеля в Ульяновске на 220 номеров. Управляющий партнер компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что в городе и ближайшем пригороде всего несколько таких объектов. Строительство или выкуп готового отеля, по его словам, обойдется в 2–2,5 млрд руб.

Собеседник “Ъ”, знакомый с гостиничным рынком Ульяновска, не исключает, что «Яхонты» будут участвовать в строительстве в городе акватермального комплекса на Октябрьской улице. Этот проект должен был реализовать «Центр Спа-Прогресс», учредителем которого выступает Андрей Козлов. Связаться с ним “Ъ” не удалось.

Евгений Гинер — президент футбольного клуба ЦСКА. До сих пор связанная с ним сеть «Яхонты» развивала гостиничные проекты в Подмосковье и соседних областях. Сейчас в ее портфеле загородные объекты «Яхонты Истра» в Истринском районе (137 номеров), «Яхонты Таруса» в Калужской области (212 номеров) и «Яхонты Ногинск» в Ногинском районе (313 номеров). Последний объект компания в прошлом году выкупила за 707 млн руб. в рамках банкротных торгов (см. “Ъ” от 25 апреля 2022 года).

В текущий кризис загородные отели в Подмосковье демонстрируют неплохие результаты. За январь—август 2023 года совокупное число гостей таких гостиниц, по данным Росстата, увеличилось на 11,2% год к году, до 3,2 млн человек. Средняя загрузка загородных объектов, по подсчетам CORE.XP, выросла за тот же период на 3,6 процентного пункта, до 54,7%.

Станислав Ивашкевич называет идею развития в регионах для российских гостиничных сетей перспективной. В целом по стране отельный рынок насыщен только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде и Сочи, добавляет он. В то же время ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об интересе Евгения Гинера к строительству гостиничного комплекса в селе Красниково Пристенского района. Инвестиции в проект оценивались в 250 млн руб., но он пока так и не стартовал.

Интерес к гостиничному бизнесу в регионах сейчас в принципе достаточно высок, замечает управляющий партнер УК «Альянс отель менеджмент» Вадим Прасов. По его словам, компании приходит по два-три запроса в неделю на участие или управление различными проектами: «Иностранные компании уже не подписывают новых соглашений, а понятных российских игроков не так много». Однако зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян обращает внимание на то, что из-за удаленности от крупных финансовых центров развивать отели в регионах достаточно сложно: требуется больше инвестиций в создание инфраструктуры, а многие проблемы, такие как, например, поиск персонала, стоят острее.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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