Футболист отдохнет за городом

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Из-за заметного сокращения направлений выездного туризма российский бизнес пытается инвестировать в локальные гостиницы. Структуры президента ЦСКА Евгения Гинера выкупили отель «Яхонты» в подмосковном Ногинске, которым до сих пор только управляли, за 700 млн руб.— вдвое дешевле стартовой цены. Эксперты полагают, что новый владелец объекта выкупил его в расчете на то, что загрузка загородных отелей вырастет с нынешних 45% до 65%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Гинер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Гинер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ООО «УК "Яхонты" Отели.ру», где совет директоров возглавляет президент ЦСКА Евгений Гинер, выкупило загородный отель «Яхонты» площадью 23 тыс. кв. м и 14 га под ним в подмосковном Ногинске за 707 млн руб. Эту информацию “Ъ” обнаружил в заключенном 20 апреля договоре купли-продажи имущества обанкротившегося ООО «Авантель Менеджмент», на балансе которого находился объект.

По словам источников “Ъ” на гостиничном рынке, до 2018 года отелем «Яхонты» владела группа ПСН Алексея и Дмитрия Ананьевых, позже объект перешел к структурам, связанным с погибшим криминальным авторитетом Асланом Усояном. Связаться с господином Гинером не удалось, в «УК "Яхонты" Отели.ру» и ЦСКА не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «УК "Яхонты" Отели.ру» управляет отелями «Яхонты» в подмосковной Истре, деревне Грибовка в Калужской области и выкупленной гостиницей в Ногинске. Ранее источники “Ъ” говорили, что учредитель компании Вика Дасни выступает номинальным владельцем части активов Евгения Гинера, в том числе холдинга «Агроинновация» (см. “Ъ” от 7 июня 2021 года).

Выкуп оператором отеля, которым он управляет, скорее исключение из общерыночной практики, отмечает основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Как правило, уточняет он, бизнесмены стараются разграничивать управление гостиницами и их владение из-за разнородности бизнес-моделей и рисков. Не исключено, что оператор решил выкупить комплекс в Ногинске из-за его привлекательной цены, считает управляющий директор PFM Яна Уханова. Исходно комплекс в Ногинске оценивался в два раза больше цены приобретения — в 1,42 млрд руб., следует из перечня имущества обанкротившейся «Авантель Менеджмент».

Госпожа Уханова полагает, что покупать уже действующий отель стоит только в том случае, если объект потребует незначительных изменений с минимальными вложениями, иначе стоимость реконструкции может оказаться слишком высокой. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов, напротив, считает, что гостиничный оператор решил выкупить отель, видя перспективы для его дальнейшего расширения. Кроме того, продолжает он, из-за сложностей с вложениями в зарубежные активы инвесторы сосредоточились на российской недвижимости.

Сейчас россияне из-за сокращения направлений выездного туризма из-за геополитического напряжения переключаются на отдых в загородных отелях, считает Яна Уханова. Раньше, по ее словам, этот сегмент рынка считался депрессивным, средняя загрузка загородных гостиниц не превышала 45%, но уже в этом сезоне показатель вырастет до 65%. Дополнительными факторами интереса к загородным отелям станут корпоративные мероприятия и конференции, которые теперь сложнее организовывать за рубежом, добавляет Станислав Ивашкевич.

Инвесторы тоже сместили фокус на развитие загородных отелей, в то время как владельцы городских отелей, напротив, пытаются избавиться от своих активов, отмечает гендиректор Cronwell Management Алексей Мусакин. Господин Ивашкевич считает, что рынок загородных отелей привлечет и непрофильных инвесторов.

Дарья Андрианова