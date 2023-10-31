Эрдоган: Израиль совершает преступления против человечности при поддержке Запада

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что израильские военные совершают «преступления против человечности и военные преступления» в ходе войны с радикальным палестинским движением «Хамас». По его словам, западные страны фактически поддерживают такие действия Израиля.

«Значительная часть Газы уничтожена или лежит в руинах. Нет газа, электричества и воды. И это все происходит перед глазами мирового сообщества. Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. Настоящее государство должно следовать правилам войны. Но Израиль наносит удары по больницам. Израиль, похоже, утратил понимание себя как государства, действует как группировка и должен быть остановлен в срочном порядке»,— сообщил господин Эрдоган в разговоре с турецкими журналистами (цитата по агентству Anadolu).

По мнению президента Турции, необходимо скорейшее мирное разрешение конфликта, которое бы помогло остановить гибель мирного населения сектора Газа. Он уверен, что этому могло бы способствовать «проведение мирной конференции».

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Александр Кислов