Глава AB InBev Efes увидел риски в росте контрафакта в случае контроля цен на пиво

Президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев снова выступил против введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво и пивные напитки. По его словам, введение МРЦ повысит цену на пиво, что заставит потребителя искать более дешевые альтернативы в виде нелегальной продукции, в том числе крепкого суррогатного алкоголя. Господин Дурдыев считает, что это увеличит риски повтора «трагических событий массового отравления населения».

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Ораз Дурдыев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«МРЦ, в свою очередь, ограничит возможность легальных производителей по использованию гибкой ценовой политики. Точки продаж же будут мотивированы работать с нелегальным сегментом, в случае если недобросовестный производитель обеспечит их долей от прибыли, которая может достигать до 50% стоимости литра»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Ораза Дурдыева, введение МРЦ сравняет цены на легальную и нелегальную продукцию. Он отметил, что данные исследования легального и теневого рынков уже сейчас показывают выравнивание легальной и нелегальной продукции по стоимости. «Если говорить про инициативу внедрения МРЦ только в разливном сегменте, то эффект будет такой же. Уже сейчас средняя цена литра пива в розлив составляет порядка 120 руб., сидра — 170 руб.»,— добавил он.

19 октября РБК со ссылкой на пресс-службу правительства сообщил, что Минфин начал проработку обращения депутатов о госрегулировании цен на пиво, сидр, медовуху и пуаре (грушевый сидр). Депутаты просили ведомство ввести меры контроля над продажей напитков в розлив, вплоть до полного запрета. Согласно их обращению, госрегулирование позволит снизить их нелегальный оборот, защитить здоровье потребителей, обеспечить конкуренцию и дополнительное поступление доходов в бюджет. В настоящее время в России действует МРЦ на алкоголь крепостью выше 28%, а также на игристые вина.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Напитки вытекают из банок».

Полина Мотызлевская