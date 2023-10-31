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Коммерсантъ FM
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РСПП предложил отказаться от экспортных пошлин с привязкой к курсу с 2024 года

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил отказаться от применения привязанных к курсу доллара пошлин на экспорт несырьевых товаров с 2024 года. Об этом говорится в письме (.pdf) президента РСПП Александра Шохина к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. Документ был опубликован 24 октября на странице проекта Основных положений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. На документ обратило внимание агентство «Интерфакс».

В письме отмечается, что курсовые пошлины на экспорт несырьевых товаров приводят к финансовой нестабильности работы компаний, поскольку размер пошлины тяжело прогнозировать из-за нестабильности валютного курса. По мнению РСПП, правительство «фактически ввело механизм уплаты экспортных пошлин, при котором государству выгодно держать низкий курс рубля к доллару, что будет создавать дополнительную нагрузку на предприятия». В документе отмена пошлины с 2024 года названа «предпочтительным вариантом».

В письме РСПП также предлагается не облагать иностранных перевозчиков налогом на прибыль, полученную от российских источников от аренды имущества на территории России и доходов от международных перевозок. Это предложение объясняется тем, что затраты на перевозки являются существенной частью затрат экспортеров, соответственно, налог повлечет удорожание перевозки для экспортеров.

Правительство ввело пошлины с привязкой к курсу рубля с 1 октября 2023 года. Согласно документу, мера носит временный характер. Пошлина составила 4% от таможенной стоимости товара при среднем значении курса от 80 до 85 руб./$, 4,5% — при курсе 85–90 руб./$, 5,5% — при курсе 90–95 руб./$. Пошлина в 7% устанавливается при курсе более 95 руб./$. Пошлины распространяются на весь экспорт, помимо нефти, газа, зерна, лесоматериалов и ряда других позиций. По словам врио главы Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, с начала октября сборы экспортной пошлины составили 30 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Привязка к курсу вышла недорогой».

Полина Мотызлевская

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