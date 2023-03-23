У экс-депутата муниципалитета Ярославля конфисковали «Лексус» за вождение в нетрезвом виде

Красноперекопский районный суд признал экс-депутата муниципалитета Ярославля Дмитрия Соколова виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Соколов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Дмитрий Соколов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 5 ноября 2022 года господин Соколов, управляя внедорожником, попал в ДТП на Московском проспекте в Ярославле. По данным следствия, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. За руль бывший депутат сел, будучи лишенным прав за аналогичный проступок.

В марте 2023 года Красноперекопский суд начала рассмотрение уголовного дела бывшего депутата, свою вину Дмитрий Соколов признал. Заместитель прокурора Красноперекопского района Владимир Волков потребовал приговорить бывшего депутата к штрафу в 200 тыс. руб., лишению прав еще на 2 года и конфискации внедорожника «Тойота Лексус». Суд согласился с позицией прокуратуры и приговорил Соколова к указанному наказанию. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов