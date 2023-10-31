Поджог ресторана в Ярославле СК считает покушением на убийство

Ярославский СК забрал у полиции уголовное дело, возбужденное по факту пожара в ресторане «Сквер», и переквалифицировал статью на покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар в ресторане «Сквер» произошел в ночь с 30 на 31 октября на Первомайском бульваре. Следственный отдел полиции возбудил уголовное дело по статье ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). В пожаре пострадала женщина.

Теперь следственный комитет забрал дело у полиции и переквалифицировал дело на ч.3 ст.30, п.п. «а», «е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом). По мнению ярославского СК, пожар в ресторане произошел «в результате умышленного поджога». Сейчас следователи разыскивают подозреваемого.

Алла Чижова