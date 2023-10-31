Египет отказался принимать жителей сектора Газа

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подтвердил, что страна отказывается принимать 2,3 млн жителей сектора Газа на Синайском полуострове. Об этом он заявил на встрече со старейшинами Северного Синая в городе Эль-Ариш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

«Как сказал президент Абдель Фаттах ас-Сиси, Египет не позволит, чтобы нам что-то навязывали или чтобы за наш счет решали региональные проблемы»,— сказал господин Мадбули (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что власти Египта в ближайшие годы профинансируют реконструкцию полуострова и расширят планы его развития, «чтобы никто не подумал, что Египет откажется от Синая». За сохранение территории, как сказал премьер-министр, страна «готова заплатить миллионами жизней».

Ранее Associated Press сообщило о плане разведки Израиля, согласно которому 2,3 млн мирных жителей сектора Газа в начале боевых действий должны были переселить на север Синайского полуострова. Первое время предполагалось поселить беженцев во временные палаточные города, после чего построить на их месте постоянные города.

Другими возможными регионами для переселения жителей Газы в документе названы Турция, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Канада. Знакомый с планом разведки израильский чиновник в разговоре с Associated Press добавил, что документ не имеет обязательной силы и с представителями службы безопасности его не обсуждали.

С начала боевых действий между Израилем и группировкой «Хамас» в секторе Газа погибли более 8 тыс. человек, около 70% из которых — женщины и дети. ООН называет ситуацию в анклаве катастрофической из-за дефицита воды, воды, лекарств и топлива.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Война за кто кого».

Петр Бузлаев