Объем выдачи автокредитования в Свердловской области за год вырос на 75%

В Свердловской области за январь — сентябрь было выдано автокредитов на сумму 23,1 млрд руб., что на 75% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По объему выданных автокредитов Свердловская область занимает девятое место в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, такая тенденция обуславливается эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году, возобновлением госпрограммы льготного автокредитования и увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. «Стоит отметить и рост среднего размера автокредита, который также демонстрирует рекордные значения в 2023 году. В целом, банки придерживаются умеренного аппетита к риску, однако "качественным" заемщикам с приемлемым значением персонального кредитного рейтинга (ПКР) готовы выдавать существенно более крупные автокредиты».

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о том, что наиболее продаваемым новым автомобилем в Свердловской области в июне — сентябре 2023 года стал «Москвич 3». Средняя стоимость машины составила 2,2 млн руб. В топ-10 вошли несколько моделей Lada и китайские бренды Geely, Omoda, Chery и Haval.

Анастасия Таначева

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