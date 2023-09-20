«Москвич» обгоняет друзей

На авторынке Свердловской области значительно выросла доля китайских автомобилей, при этом ввоз из Казахстана автомобилей недружественных стран также постепенно увеличивается. Спрос на подержанные автомобили превысил спрос на новые машины. Темпы автокредитования выросли, однако эксперты объясняют это провалом прошлого года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд автомобиля "Москвич" на X Международном Сибирском транспортном форуме и выставке "Современный транспорт и инфраструктура"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Стенд автомобиля "Москвич" на X Международном Сибирском транспортном форуме и выставке "Современный транспорт и инфраструктура"

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самым продаваемым новым автомобилем в Свердловской области в июне — сентябре 2023 года стал «Москвич 3», говорится в исследовании сервиса «Дром». Средняя стоимость машины — 2,2 млн руб. В топ-10 вошли несколько моделей Lada и китайские бренды Geely, Omoda, Chery и Haval. Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе «Дром», за четыре месяца цена нового автомобиля выросла в среднем на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 2,7 млн руб. При этом продажи автомобилей увеличились в 3,3 раза, с 1869 единиц до 6115.

Лидером по продажам на вторичном рынке, по данным сервиса «Дром», стала Lada Priora 2008 года. Средняя стоимость — 196 тыс. руб. Остальные позиции в рейтинге распределились между моделями Lada и Ford Focus.

«В среднем покупка автомобиля с пробегом обойдется в 960 тыс. руб., что на 27% больше по сравнению с июнем — сентябрем 2022 года»,—добавили в «Дроме». По данным сервиса, количество проданных подержанных автомобилей за год увеличилось на 12,3%, с 33 345 единиц до 37 463.

В пресс-службе банка «Открытие» рассказали, что по итогам августа 2023 года рейтинг популярных кредитных марок возглавили модели китайских брендов Geely, Jetour, Omoda, Changan. Наиболее востребованными автомобилями с пробегом остаются корейские и японские бренды Kia, Hyundai, Mitsubishi, Nissan.

По данным Уральского таможенного управления (УТУ), значительно увеличился ввоз из Казахстана автомобилей брендов недружественных стран. «Всего с начала года из-за рубежа в регион деятельности Уральского таможенного управления физические лица ввезли 2475 легковых автомобилей. 2249 (91%) транспортных средств были доставлены из государств-членов ЕАЭС. Основную массу (60%) автомобилей физические лица привозят из Казахстана»,— отметил начальник УТУ Алексей Фролов. В тройку самых популярных ввозимых машин вошли Toyota, Hyundai и Kia. Далее по популярности следуют BMW, Mitsubishi, Lexus и Volkswagen. Чаще уральцы привозят подержанные автомобили — 1388 (56%) против 1087 (44%) новых.

По данным «Авито Авто», в августе количество объявлений о продаже новых автомобилей в Свердловской области увеличилось на 83% — до 17,5 тыс. по сравнению с августом 2022 года. Спрос на новые автомобили уменьшился на 3%, а их средняя стоимость — на 10%, до 2,7 млн руб.

Аналитики «Авито Авто» объясняют это тем, что с рынка ушли премиальные дорогие бренды, их место занимают бюджетные китайские модели.

Среди тенденций уральского авторынка аналитики выделяют рост предложений и спроса на китайские автомобили. Доля объявлений о продаже новых китайских автомобилей выросла на 36%, интерес к ним увеличился за год на 18%. «Около 57% новых автомобилей по УрФО — китайские бренды. Основные марки — Omoda, Haval, Exeed. Покупатель стремится рассматривать более понятный для себя европейский или корейский автомобиль, о котором он что-то давно слышал или ездил на нем. При этом спрос на китайские бренды в регионе вырос примерно в два раза»,— отметил руководитель группы по работе с ключевыми клиентами «Авито Авто» Владислав Иванов.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Свердловской области за январь — июль 2023 года было выдано автокредитов на сумму 16,2 млрд руб., что на 70,8% превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. Как полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, рост объемов выданных автокредитов связан с эффектом низкой базы из-за падения выдачи автокредитов весной прошлого года и возобновлением в начале 2023 года государственной программы льготного автокредитования.

В банке «Открытие» добавили, что в августе на покупку автомобилей с пробегом пришлось 70% выданных кредитов против 67% в июле. Это объясняется опасениями по поводу роста цен на новые автомобили из-за валютных колебаний. В пресс-службе банка «Открытие» отметили, что средняя ставка по автокредитам выросла в августе на 1,2% по сравнению с августом прошлого года и составила 16,89%.

Анастасия Таначева