«Челси» не может забыть о бывшем

Английская премьер-лига (АПЛ) открыла расследование в отношении футбольного клуба «Челси». Как сообщает издание The Times, интерес контрольных органов АПЛ вызвали финансовые аспекты двух трансферов, состоявшихся еще десять лет назад. Речь о переходах Виллиана и Самюэля Это’о из махачкалинского «Анжи» в «Челси», тогда принадлежавший российскому предпринимателю Роману Абрамовичу. Есть основания полагать, что расчеты по этим сделкам были не совсем прозрачными. Формально за такое нарушение «Челси» может грозить даже лишение очков в текущем первенстве. Учитывая, однако, что новое руководство лондонцев само уведомило АПЛ о найденных нарушениях, санкции, скорее всего, будут более мягкими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десять лет назад Виллиан (слева) достался «Челси» за €35млн, а Самюэль Это’о и вовсе бесплатно, но из-за нарушений, допущенных прежним руководством, лондонскому клубу, скорее всего, придется еще доплатить

Фото: Sang Tan / AP Десять лет назад Виллиан (слева) достался «Челси» за €35млн, а Самюэль Это’о и вовсе бесплатно, но из-за нарушений, допущенных прежним руководством, лондонскому клубу, скорее всего, придется еще доплатить

Фото: Sang Tan / AP

У лондонского «Челси» снова возникли сложности с контролирующими органами. И снова это подарок из недалекого прошлого, когда клубом владел российский предприниматель Роман Абрамович. Напомним, что он купил клуб в 2003 году, но был вынужден продать его американскому бизнесмену Тодду Бёли весной 2022-го, вскоре после начала событий на Украине, из-за того, что был включен в санкционные списки Великобритании. В ходе аудита финансов «Челси» новые владельцы выявили, что клуб на протяжении длительного времени подавал в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) неполную финансовую информацию, чтобы уложиться в требования регламента финансового fair play.

Руководство «Челси» самостоятельно уведомило UEFA о выявленных нарушениях. В итоге клуб избежал отлучения от участия в еврокубках, отделавшись штрафом, пусть и внушительным, в €10 млн. Как сообщает The Times, теперь аудиторы «Челси» нашли еще одну порцию нарушений, допущенных в прошлом.

Новый эпизод касается двух переходов, состоявшихся еще в 2013 году.

Тогда российский предприниматель Сулейман Керимов решил свернуть проект по превращению махачкалинского «Анжи» в суперклуб и фактически устроил распродажу ранее купленных звезд. Две из них — бразилец Виллиан и камерунец Самюэль Это’о — в августе 2013-го перебрались из Махачкалы в Лондон. За Виллиана «Челси» заплатил около €35 млн (примерно столько же «Анжи» годом ранее отдал за бразильца донецкому «Шахтеру»), а Это’о (махачкалинцам он обошелся в 2011 году в €29 млн) достался лондонцам бесплатно. Ради возможности перейти в «Челси» Это’о вернул «Анжи» часть полученной зарплаты (по контракту ему полагалось €22 млн за сезон), получив взамен статус свободного агента.

Однако оказалось, что и в этом случае полной информации по стоимости и структуре сделок контролирующие органы от «Челси» не получили. Как сообщили источники The Times, лондонский клуб уведомил АПЛ о том, что агентские вознаграждения по вышеозначенным переходам были оплачены путем не отраженного в отчетности перевода средств со счетов офшорных компаний на счета неких российских фирм. Нарушение довольно грубое, потенциально грозящее лишением очков в текущем чемпионате (после десяти туров «Челси» идет на 12-м месте). Но учитывая, что клуб снова сам уведомил о выявленных в отчетности подозрительных моментах, а также готовность «Челси» к сотрудничеству, маловероятно, что АПЛ назначит действительно болезненное наказание.

Скорее всего, обойдется очередным штрафом. Также нельзя не учитывать и тот факт, что нарушения имели место до того, как клуб купил Тодд Бёли.

Собственно, об этом «Челси» и напомнил в своем заявлении, добавив, что на данный момент в клубе не работает ни один человек, который был или мог быть причастен к допущенным нарушениям.

Александр Петров