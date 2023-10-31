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Коммерсантъ FM
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«Челси» не может забыть о бывшем

Клубу грозит наказание за нарушения, допущенные во времена, когда командой владел Роман Абрамович

Английская премьер-лига (АПЛ) открыла расследование в отношении футбольного клуба «Челси». Как сообщает издание The Times, интерес контрольных органов АПЛ вызвали финансовые аспекты двух трансферов, состоявшихся еще десять лет назад. Речь о переходах Виллиана и Самюэля Это’о из махачкалинского «Анжи» в «Челси», тогда принадлежавший российскому предпринимателю Роману Абрамовичу. Есть основания полагать, что расчеты по этим сделкам были не совсем прозрачными. Формально за такое нарушение «Челси» может грозить даже лишение очков в текущем первенстве. Учитывая, однако, что новое руководство лондонцев само уведомило АПЛ о найденных нарушениях, санкции, скорее всего, будут более мягкими.

Десять лет назад Виллиан (слева) достался «Челси» за €35млн, а Самюэль Это’о и вовсе бесплатно, но из-за нарушений, допущенных прежним руководством, лондонскому клубу, скорее всего, придется еще доплатить

Десять лет назад Виллиан (слева) достался «Челси» за €35млн, а Самюэль Это’о и вовсе бесплатно, но из-за нарушений, допущенных прежним руководством, лондонскому клубу, скорее всего, придется еще доплатить

Фото: Sang Tan / AP

Десять лет назад Виллиан (слева) достался «Челси» за €35млн, а Самюэль Это’о и вовсе бесплатно, но из-за нарушений, допущенных прежним руководством, лондонскому клубу, скорее всего, придется еще доплатить

Фото: Sang Tan / AP

У лондонского «Челси» снова возникли сложности с контролирующими органами. И снова это подарок из недалекого прошлого, когда клубом владел российский предприниматель Роман Абрамович. Напомним, что он купил клуб в 2003 году, но был вынужден продать его американскому бизнесмену Тодду Бёли весной 2022-го, вскоре после начала событий на Украине, из-за того, что был включен в санкционные списки Великобритании. В ходе аудита финансов «Челси» новые владельцы выявили, что клуб на протяжении длительного времени подавал в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) неполную финансовую информацию, чтобы уложиться в требования регламента финансового fair play.

Руководство «Челси» самостоятельно уведомило UEFA о выявленных нарушениях. В итоге клуб избежал отлучения от участия в еврокубках, отделавшись штрафом, пусть и внушительным, в €10 млн. Как сообщает The Times, теперь аудиторы «Челси» нашли еще одну порцию нарушений, допущенных в прошлом.

Новый эпизод касается двух переходов, состоявшихся еще в 2013 году.

Тогда российский предприниматель Сулейман Керимов решил свернуть проект по превращению махачкалинского «Анжи» в суперклуб и фактически устроил распродажу ранее купленных звезд. Две из них — бразилец Виллиан и камерунец Самюэль Это’о — в августе 2013-го перебрались из Махачкалы в Лондон. За Виллиана «Челси» заплатил около €35 млн (примерно столько же «Анжи» годом ранее отдал за бразильца донецкому «Шахтеру»), а Это’о (махачкалинцам он обошелся в 2011 году в €29 млн) достался лондонцам бесплатно. Ради возможности перейти в «Челси» Это’о вернул «Анжи» часть полученной зарплаты (по контракту ему полагалось €22 млн за сезон), получив взамен статус свободного агента.

«Челси» тратит на усиление, как целые чемпионаты

Однако оказалось, что и в этом случае полной информации по стоимости и структуре сделок контролирующие органы от «Челси» не получили. Как сообщили источники The Times, лондонский клуб уведомил АПЛ о том, что агентские вознаграждения по вышеозначенным переходам были оплачены путем не отраженного в отчетности перевода средств со счетов офшорных компаний на счета неких российских фирм. Нарушение довольно грубое, потенциально грозящее лишением очков в текущем чемпионате (после десяти туров «Челси» идет на 12-м месте). Но учитывая, что клуб снова сам уведомил о выявленных в отчетности подозрительных моментах, а также готовность «Челси» к сотрудничеству, маловероятно, что АПЛ назначит действительно болезненное наказание.

Скорее всего, обойдется очередным штрафом. Также нельзя не учитывать и тот факт, что нарушения имели место до того, как клуб купил Тодд Бёли.

Собственно, об этом «Челси» и напомнил в своем заявлении, добавив, что на данный момент в клубе не работает ни один человек, который был или мог быть причастен к допущенным нарушениям.

Александр Петров

Фотогалерея

Чего добился «Челси» Романа Абрамовича за 19 лет

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Роман Абрамович купил середняка английской премьер-лиги «Челси» летом 2003 года, заплатив 140 млн фунтов стерлингов. Это стало крупнейшей на тот момент продажей футбольного клуба. Впоследствии бизнесмен вложил в его развитие около 2 млрд фунтов

Роман Абрамович купил середняка английской премьер-лиги «Челси» летом 2003 года, заплатив 140 млн фунтов стерлингов. Это стало крупнейшей на тот момент продажей футбольного клуба. Впоследствии бизнесмен вложил в его развитие около 2 млрд фунтов

Фото: Sang Tan / AP

До прихода Романа Абрамовича последний и единственный раз клуб выигрывал английский чемпионат в 1955 году. Со сменой владельца «Челси», основанный в 1905 году, превратился в гранда мирового футбола — как в плане спортивных результатов, так и финансовых

До прихода Романа Абрамовича последний и единственный раз клуб выигрывал английский чемпионат в 1955 году. Со сменой владельца «Челси», основанный в 1905 году, превратился в гранда мирового футбола — как в плане спортивных результатов, так и финансовых

Фото: Matthew Ashton / EMPICS / Getty Images

В первый же сезон при Романе Абрамовиче, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на трансферы почти €170 млн, превзойдя свой рекорд по этому показателю на €115 млн. Игроками клуба стали звезды того времени: Эрнан Креспо (на фото), Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту и другие футболисты мирового уровня. «Челси» приобрел репутацию клуба, готового тратить на трансферы сколько угодно средств

В первый же сезон при Романе Абрамовиче, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на трансферы почти €170 млн, превзойдя свой рекорд по этому показателю на €115 млн. Игроками клуба стали звезды того времени: Эрнан Креспо (на фото), Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту и другие футболисты мирового уровня. «Челси» приобрел репутацию клуба, готового тратить на трансферы сколько угодно средств

Фото: Adam Davy / EMPICS / Getty Images

Уже в сезоне 2004/2005 года под руководством нового тренера Жозе Моуринью (на фото справа) лондонцы стали чемпионами Англии, набрав рекордные для лиги 95 очков, и затем повторили успех в следующем сезоне. Моуринью после успехов «Челси» стал одним из самых востребованных тренеров мира

Уже в сезоне 2004/2005 года под руководством нового тренера Жозе Моуринью (на фото справа) лондонцы стали чемпионами Англии, набрав рекордные для лиги 95 очков, и затем повторили успех в следующем сезоне. Моуринью после успехов «Челси» стал одним из самых востребованных тренеров мира

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В 2004 году в «Челси» из французского «Ренна» перешел вратарь Петр Чех, за 11 сезонов в команде установивший рекорд английской премьер-лиги по наибольшему числу «сухих» матчей (163). С 2019 года он занимает должность технического директора клуба

В 2004 году в «Челси» из французского «Ренна» перешел вратарь Петр Чех, за 11 сезонов в команде установивший рекорд английской премьер-лиги по наибольшему числу «сухих» матчей (163). С 2019 года он занимает должность технического директора клуба

Фото: Ben Radford / Getty Images

Всего при Романе Абрамовиче клуб пять раз становился первым в английской премьер-лиге: в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах

Всего при Романе Абрамовиче клуб пять раз становился первым в английской премьер-лиге: в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах

Фото: Matt Dunham / AP

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В основное время финального матча в Мюнхене клуб сыграл 1:1 с местной «Баварией», но одержал верх по пенальти со счетом 4:3 (на фото). За четыре года до этого «Челси» вышел в финал Лиги, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» в Москве

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В основное время финального матча в Мюнхене клуб сыграл 1:1 с местной «Баварией», но одержал верх по пенальти со счетом 4:3 (на фото). За четыре года до этого «Челси» вышел в финал Лиги, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» в Москве

Фото: Michaela Rehle / Reuters

«Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок Англии. При Романе Абрамовиче лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11

«Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок Англии. При Романе Абрамовиче лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11

Фото: Luca Bruno / AP

Стоимость «Челси» в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд, поставив его на седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. Если в 2003 году доход клуба едва превышал €130 млн, то в последний докоронавирусный сезон — 2018/19 года — он равнялся уже €510 млн. После приобретения Романом Абрамовичем клуб регулярно попадал в топ-10 самых зарабатывающих

Стоимость «Челси» в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд, поставив его на седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. Если в 2003 году доход клуба едва превышал €130 млн, то в последний докоронавирусный сезон — 2018/19 года — он равнялся уже €510 млн. После приобретения Романом Абрамовичем клуб регулярно попадал в топ-10 самых зарабатывающих

Фото: Tim Ireland / AP

Последний свой трофей при Романе Абрамовиче клуб взял 12 февраля 2022 года, выиграв клубный чемпионат мира впервые в своей истории. «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 2:1 (на фото). Обсуждение того, что российский бизнесмен не должен владеть «Челси» из-за возможных санкций, началось в британском парламенте 24 февраля. 26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан в 2010 году. Отмечается, что предприниматель не станет требовать от потенциальных покупателей возмещения примерно 2 млрд фунтов, которые ему должен клуб

Последний свой трофей при Романе Абрамовиче клуб взял 12 февраля 2022 года, выиграв клубный чемпионат мира впервые в своей истории. «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 2:1 (на фото). Обсуждение того, что российский бизнесмен не должен владеть «Челси» из-за возможных санкций, началось в британском парламенте 24 февраля. 26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан в 2010 году. Отмечается, что предприниматель не станет требовать от потенциальных покупателей возмещения примерно 2 млрд фунтов, которые ему должен клуб

Фото: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS / AFP

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Роман Абрамович купил середняка английской премьер-лиги «Челси» летом 2003 года, заплатив 140 млн фунтов стерлингов. Это стало крупнейшей на тот момент продажей футбольного клуба. Впоследствии бизнесмен вложил в его развитие около 2 млрд фунтов

Фото: Sang Tan / AP

До прихода Романа Абрамовича последний и единственный раз клуб выигрывал английский чемпионат в 1955 году. Со сменой владельца «Челси», основанный в 1905 году, превратился в гранда мирового футбола — как в плане спортивных результатов, так и финансовых

Фото: Matthew Ashton / EMPICS / Getty Images

В первый же сезон при Романе Абрамовиче, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на трансферы почти €170 млн, превзойдя свой рекорд по этому показателю на €115 млн. Игроками клуба стали звезды того времени: Эрнан Креспо (на фото), Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту и другие футболисты мирового уровня. «Челси» приобрел репутацию клуба, готового тратить на трансферы сколько угодно средств

Фото: Adam Davy / EMPICS / Getty Images

Уже в сезоне 2004/2005 года под руководством нового тренера Жозе Моуринью (на фото справа) лондонцы стали чемпионами Англии, набрав рекордные для лиги 95 очков, и затем повторили успех в следующем сезоне. Моуринью после успехов «Челси» стал одним из самых востребованных тренеров мира

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В 2004 году в «Челси» из французского «Ренна» перешел вратарь Петр Чех, за 11 сезонов в команде установивший рекорд английской премьер-лиги по наибольшему числу «сухих» матчей (163). С 2019 года он занимает должность технического директора клуба

Фото: Ben Radford / Getty Images

Всего при Романе Абрамовиче клуб пять раз становился первым в английской премьер-лиге: в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах

Фото: Matt Dunham / AP

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В основное время финального матча в Мюнхене клуб сыграл 1:1 с местной «Баварией», но одержал верх по пенальти со счетом 4:3 (на фото). За четыре года до этого «Челси» вышел в финал Лиги, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» в Москве

Фото: Michaela Rehle / Reuters

«Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок Англии. При Романе Абрамовиче лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11

Фото: Luca Bruno / AP

Стоимость «Челси» в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд, поставив его на седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. Если в 2003 году доход клуба едва превышал €130 млн, то в последний докоронавирусный сезон — 2018/19 года — он равнялся уже €510 млн. После приобретения Романом Абрамовичем клуб регулярно попадал в топ-10 самых зарабатывающих

Фото: Tim Ireland / AP

Последний свой трофей при Романе Абрамовиче клуб взял 12 февраля 2022 года, выиграв клубный чемпионат мира впервые в своей истории. «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 2:1 (на фото). Обсуждение того, что российский бизнесмен не должен владеть «Челси» из-за возможных санкций, началось в британском парламенте 24 февраля. 26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан в 2010 году. Отмечается, что предприниматель не станет требовать от потенциальных покупателей возмещения примерно 2 млрд фунтов, которые ему должен клуб

Фото: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS / AFP

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