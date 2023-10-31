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Коммерсантъ FM
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InterMedia: россияне все чаще заказывают тарологов и нумерологов на корпоративы

Стоимость новогоднего корпоратива в России возросла в среднем на 20%, сообщила РБК Национальная ассоциация организаторов мероприятий (НАОМ). Avantage Event Project назвало самых востребованных российский звезд на новогодний праздник — это Леонид Агутин, Тимати, SHAMAN, Ёлка и Полина Гагарина. Все чаще на новогодний корпоратив приглашают таролога или нумеролога, отметил глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Почти половина организаторов мероприятий (46%) сообщили, что стоимость новогоднего корпоратива в расчете на одного гостя увеличилась на 10–20% в сравнении с годом ранее. Еще 23% опрошенных отметили увеличение стоимости выше 20%. Остальные опрошенные отметили, что стоимость либо осталась такой же, либо увеличилась пропорционально инфляции. Снижения стоимости в сравнении с прошлым годом зафиксировано не было. Ключевым фактором, повлиявшим на удорожание праздника, НАОМ считает повышения цен на техническое оборудование.

В свою очередь, существенного повышения гонорара звезд отмечено не было. «У некоторых есть рост, но большинство остается примерно на том же уровне или повышает на уровень инфляции»,— отметили в ассоциации. Однако стоимость выступления артиста все же возросла из-за удорожания оборудования, а также из-за разницы валют.

Использование «эзотерических» инструментов при принятии бизнес-решений считают «полезным» или «скорее полезным» 24% опрошенных компанией IFORS Research представителей малого и среднего бизнеса в РФ. Треть уже имеют такой опыт, и процент разочаровавшихся в нем не столь высок.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Как карты таро лягут».

Александра Горошилова

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