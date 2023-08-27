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Коммерсантъ FM
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Детям готовят культпрограмму

Как растет спрос на представления для юных зрителей

Спрос на детские шоу к осени может вырасти на 40%, об этом рассказали “Ъ FM” в агрегаторе билетов МТС Live. Наиболее популярные представления, по данным аналитиков, цирковые шоу и театральные спектакли. Средний чек в Москве сейчас составляет от 1,5 тыс. руб. до 1,7 тыс. руб. При этом цены на самые масштабные оперы, балеты и сказки могут доходить до 6 тыс. руб. за один билет.

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Траты россиян на детские шоу за год заметно выросли, сообщил “Ъ FM” директор по стратегии и аналитике МТС Live Владимир Агеев:

«Этот сегмент растет год к году, за семь месяцев мы видим в деньгах рост на 21%, в количестве билетов — на 15%. При этом средний чек увеличился год к году на 6%. Лидером по продажам у нас является "КороЛЕВство" Большого Московского цирка на Вернадском, также в топе традиционно находится Театр Дурова, балет "Тодес".

В Театре мюзикла идет "Принцесса цирка", тоже достаточно популярная постановка. Уже сейчас стартовали предпродажи на первые дни осени, поэтому мы видим уже активный спрос и на такие мероприятия.

Как индустрия оценивает спрос на open air

Как индустрия оценивает спрос на open air

Как правило, если на шоу для взрослой аудитории в одном заказе значится два билета, то на мероприятия для юных зрителей традиционно приобретается большее их количество. Это связано с тем, что родители предпочитают, конечно, на них ходить с детьми.

Вместе с тем до 60% продаж всегда приходится на вторую половину года, спрос на осенние мероприятия есть. В пиковые месяцы сезона, когда выйдут на полную мощность все шоу, я бы ожидал как минимум рост в плюс 40%. Тем более тогда уже пойдут в продажу билеты на новогодние представления».

В сервисе «Яндекс Афиша» “Ъ FM” также рассказали о росте спроса на цирковые представления. Продажи билетов за первые семь месяцев 2023-го увеличились год к году почти в 2,5 раза, до более чем 200 млн руб.

Среди наиболее популярных, по данным «Яндекс Афиши», шоу на воде «Акварель» и представление «КороЛЕВство». При этом выросло и количество самих шоу, сообщают аналитики сервиса. С января по июль 2023-го их число увеличилось в полтора раза в сравнении в тем же периодом 2022-го.

Тренд подтверждает и главный редактор агентства Intermedia Евгений Сафронов. По его словам, ниша детских представлений в последнее время стала активно развиваться:

«Доходность выше, но и конкуренция тоже. Вместе с тем концерт можно провести где угодно, продавать билеты как угодно, и то, что Министерство культуры утверждает бланк билета на это мероприятие, еще ничего не значит. Это проблема, которая сейчас не решается.

Представления для детей организуют не только предприниматели, но и бюджетные учреждения, в первую очередь, театры, филармонии. Если считать по количеству шоу, то рост их числа может доходить до 20%.

Между тем в стране нет единого подхода ко всем таким событиям, особенно детским. Сейчас у нас экспертом является каждый третий, и, соответственно, это очень нервирует организаторов, то есть они не всегда уверены в том, что смогут провести мероприятие и заработать деньги на нем. Отсутствие такой экспертизы в определенном смысле влияет на доходность и прибыльность этого бизнеса».

В ноябре 2022-го спрос на детские елки, по данным «Яндекс Афиши», вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом средний чек одного заказа в Москве доходил до 7 тыс. руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

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