Продажи подержанных автомобилей до трех лет в Петербурге выросли на 21%

В третьем квартале 2023 года объем продаж подержанных автомобилей в возрасте до трех лет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 21,4% по отношению к показателям за апрель-июнь. Средняя цена таких машин составила около 2,79 млн рублей, сообщает сервис «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом, по данным аналитиков, автомобили младше трех лет составили 12,7% от всех продаж подержанных машин в двух регионах. Лидирует по этому показателю Kia K5, чья доля в общей структуре продаж составила 2,5%, а стоимость — около 2,65 млн рублей.

Также популярностью пользуются Hyundai Solaris и Volkswagen Polo (2,5% и 2,2% и 1,5 млн и 1,62 млн руб. соответственно).

В целом наиболее востребованными на рынке подержанных автомобилей в Петербурге и Ленобласти за указанный период времени стали Lada Granta и Toyota Camry.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге запустили эксперимент по онлайн-продаже авто с пробегом.

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