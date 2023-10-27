В Петербурге запускают эксперимент по онлайн-продаже авто с пробегом

В Санкт-Петербурге стартовал масштабный эксперимент от сервиса «Авто.ру» по внедрению механизма онлайн-продаж подержанных автомобилей, который, по мнению экспертов, в будущем может в принципе изменить весь опыт покупки автотранспорта.

Как сообщили «Ъ-СПб» в компании, на первом этапе пользователи смогут забронировать подходящий автомобиль онлайн и завершить сделку у партнера — сети официальных дилерских центров «Луидор». Первыми автомобилями, включенными в программу, стали грузовые фургоны, бортовые платформы и пассажирские модификации «Газель NN», «Соболь NN», «Газель NEXT» и «Газель Бизнес». В настоящий момент в программе участвуют автомобили не старше 7 лет с пробегом менее 250 тыс. км.

После того, как пользователь выберет авто, ему необходимо оставить контактные данные и реквизиты банковской карты (для временного удержания 10 тыс. рублей). Клиент получит уведомление о бронировании, в течение трех дней он сможет купить машину в дилерском центре и там же оплатить ее.

На сегодняшний день партнерами проекта являются официальные дилерские центры в восьми городах: Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе, Чебоксарах и Челябинске.

В Сети пока неоднозначно относятся к подобному формату. Некоторые считают, что благодаря сервису будут выставлять на продажу старые автомобили (несмотря на условие в 7 лет). Другие же восприняли новость как логичное и своевременное решение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аналитики назвали самые подорожавшие автомобили в Петербурге за сентябрь.

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