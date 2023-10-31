Рейсы из Красноярска в Пекин перенесли на конец декабря

Запуск прямых рейсов из Красноярска в Пекин перенесли на конец декабря 2023 года, сообщил «Ъ-Сибирь» источник знакомый с ситуацией. Начало полетов на этом направлении ожидалось еще в весенне-летнем сезоне в начале ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время по этому вопросу ведутся активные переговоры между властями России и авиационными властями Китая, пояснил собеседник «Ъ-Сибирь». При этом полеты до Харбина ожидаются уже 24 декабря. Перевозкой пассажиров на этом направлении займется авиакомпания «Аэрофлот».

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании Ikar Airlines и Red Wings разрешение на прямые рейсы из Новосибирска, Красноярска, а также Иркутска в курортный регион на юге Китая — Санья. Рейсы планируется запустить с частотой два раза в неделю.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев