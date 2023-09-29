Первые прямые рейсы из Красноярска в Пекин ожидаются в ноябре

Прямые рейсы из Красноярска в Пекин вновь перенесли. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе международного аэропорта им. Хворостовского, первые полеты запланированы на начало ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В настоящее время идут активные переговоры с авиаперевозчиками из Китая. Рейсы в Пекин ожидались еще в начале весенне-летнего сезона в расписании, пояснили в аэропорту.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании Ikar Airlines и Red Wings разрешение на прямые рейсы из Новосибирска, Красноярска, а также Иркутска в курортный регион на юге Китая — Санья. Рейсы планируется запустить с частотой два раза в неделю. Также Авиакомпания S7 Airlines в конце мая возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса прямые регулярные рейсы из Иркутска и Новосибирска в Китай.

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Александр Киселев