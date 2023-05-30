Росавиация разрешила полеты из трех регионов Сибири на курорт в КНР

Федеральное агентство воздушного транспорта выдало авиакомпании Ikar Airlines и Red Wings разрешение на прямые рейсы из Новосибирска, Красноярска, а также Иркутска в курортный регион на юге Китая — Санья. Соответствующий документ опубликован на сайте Росавиации. Авиаперевозчики намерены выполнять полеты с частотой два раза в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин, Коммерсантъ

Так, Ikar Airlines будет летать в город Санья из Иркутска, Красноярска и Новосибирска. Red Wings получила разрешение осуществлять рейсы из Красноярска и Новосибирска.

Помимо Новосибирска, допуски к полетам в город Санья авиакомпании получили из Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

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Лолита Белова