Шутов изволите

Воронежский театр оперы и балета представил новую постановку — «Хрустальный дворец» – на сюжет о том, как императрица Анна Иоанновна поженила своих шутов в ледяном доме на морозе. Спектакль, в котором совмещаются балет, опера и разные зрелища в духе эпохи барроко, уже ставился на других сценах и в Воронеже оказался в том же виде. Корреспондент «Ъ» Александр Прытков увидел не только настоящее зрелище, но и получил материал для размышлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Премьерные показы балета «Хрустальный дворец» прошли в Воронежском театре оперы и балета на минувших выходных. Для местной сцены это не эксклюзивная постановка, ею ранее занималась команда отечественных специалистов.

Балет на музыку современного композитора Алексея Шора поставили Екатерина Миронова (заведующая мимическим ансамблем Большого театра) и Александр Сомов (экс-солист Большого, ныне хореограф), которые стали и авторами либретто. Декорации придумал Сергей Тимонин (оформлял спектакли для многих театров), костюмы — Елена Нецветаева-Долгалева (бывшая артистка Большого, глава мастерской театрального костюма), световым оформлением занималась Елена Перельман (работала со многими театрами).

Впервые «Хрустальный дворец» был представлен в 2017 году к 50-летию дипломатических отношений между Россией и Мальтой (Алексей Шор имеет мальтийское гражданство и является композитором-резидентом академии местного филармонического оркестра). Год спустя прошла премьера в Кремлевском дворце. В январе 2022 года постановку представил Марийский театр оперы и балета.

В Воронеж спектакль перенесли без изменений — тот же сюжет, та же хореография, те же костюмы и декорации. Однако все партии достались местной труппе, играл оркестр театра, которым дирижировал Алексей Василенко. Кроме того, в постановке были задействованы студенты воронежского хореографического училища и ученики танцевальной студии Connect, хор детской школы искусств №11.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Сюжет вертится вокруг эпизода из жизни императрицы Анны Иоанновны, которая однажды устроила свадьбу своих шутов — разжалованного князя Михаила Голицына и дурнушки-шутихи — и оставила их на брачную ночь на морозе в сделанном изо льда доме. Уберегло их от гибели только то, что невесте удалось выменять на ценности у солдат шубы.

В «Хрустальном дворце» эту историю сильно изменили, начав даже с названия — не ледяной дом, но дворец из хрусталя. Анна Иоанновна здесь предстает по большей части не жестокой, а мудрой правительницей, благодаря которой активно развивалась Россия и ее культура: и кадетский корпус она создала, и Витуса Беринга отправила в экспедицию на Камчатку, и по просьбе хореографа Жана-Батиста Ланде танцевальную школу основала. С последней, как считается, и началась слава русского балета.

Впрочем, и жестокие черты императрицы также отражены и даже усилены. Шуты в постановке молоды и красивы — но как иначе, все-таки они главные герои, и у них самые сложные партии (в разных составах премьеры Иван Негробов и Михаил Ветров, балерины Елизавета Корнеева и Марта Луцко). И в «Хрустальном дворце» они не спасаются, замерзают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Сам спектакль поставлен в традициях русского придворного театра XVIII века. Все здесь, как и положено в эпоху барокко, вычурно и красиво. Пожалуй, за исключением музыки — она у Алексея Шора лишь слегка отсылает к композициям того времени, не так сложна. Зато в технической части «Хрустальный дворец» можно назвать самым впечатляющим из местных балетов: тут и видеопроекции, и множество красочных декораций, и богатые костюмы.

Кроме того, как и во времена Анны Иоанновны в одном театральном представлении встречались сразу несколько жанров, так и «Хрустальный дворец» не вполне балет. Его основу составляет хореография, но здесь также поют арии и частично рассказывают сюжет средствами драмы. И, конечно, используют вау-эффекты, рассчитанные на зрительские овации: дрессированные животные (императрица даже появляется на коне), оперная певица под потолком сцены, хореографические па и поддержки.

Зал, естественно, в долгу на премьере не оставался, награждая аплодисментами не только каждый такой эпизод, но и сцены, над которыми труппе еще предстоит поработать: традиционно к первым показам кордебалет не успевает отрепетировать и синхронизировать движения.

Успеху у публики, не исключено, помогла не только эффектность зрелища, но и простота постановки: сюжет в целом проговаривается, так что его нетрудно понять, не зная заранее, музыка не давит, а хореография впечатляющая и одновременно ясная. Как и высказывание о природе власти, которая в один момент вершит великие дела, а в другой убивает. Смелость постановки, очевидно, заслуживала своей части аплодисментов.