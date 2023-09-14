Донецк вернулся с «Войной и миром»

Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко («Донбасс Опера») показал на сцене Воронежского театра оперы и балета балет «Война и мир». На постановку Президентский фонд культурных инициатив выделил почти 36 млн руб. Авторы проекта считают, что спектакль поможет вернуть Донбасс в «русский мир». В постановке приняли участие и танцоры воронежского театра, он же помогал шить костюмы. Часть партий танцевали артисты «Кремлевского балета». Постановщиком был его худрук Андрей Петров, скончавшийся в апреле до премьеры. Он поставил простую, но внятную хореографию.

Первый и единственный показ балета «Война и мир» «Донбасс Оперы» прошел в Воронежском театре оперы и балета вечером 12 сентября. Гастроли прошли при полном аншлаге, правда, не все зрители вернулись после антракта. Спектакль появился благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В сентябре 2022 года он выдал грант московскому ООО «Глобэкс промоушен» в размере 35,8 млн руб. Софинансирование из других источников составило еще 30,3 млн. Общая сумма на постановку — 66,1 млн.

Спектакль является одним из вариантов возвращения Донбасса в «русский мир», следует из презентации проекта. «Донецкому театру очень важно осуществить принципиально новую постановку, контекст которой основан на, безусловно, самом сильном произведении о парадигмах мировоззрений на поле сражений и в мирном пространстве»,— пишут его авторы. По их словам, «Донбасс Опера» с начала боевых действий не закрывала свои двери «ни на день»: «Ставили, репетировали и исполняли спектакли под обстрелами, без отопления, с перебоями в освещении». Под одним из обстрелов погибли педагог и ученица местной хореографической школы.

«Для творческой мотивации артистов, музыкантов, работников театра, фактически на какое-то время отрезанных от российской балетно-театральной жизни, оставшихся без “подпитки”, крайне важны обмен опытом и мастер-классы от ведущих российских балетмейстеров и педагогов. Кроме того, премьера — это всегда и праздник, и серьезный мотивирующий фактор как для актеров, так и для зрителей»,— указано в презентации.

Продюсер постановки, гендиректор и совладелец «Глобэкс промоушена» Айдар Шайдуллин рассказал, что в создании спектакля участвовали четыре театра, в том числе воронежская опера помогала шить костюмы. Хореографию на музыку из фильма Сергея Бондарчука (ее написал уроженец Воронежа Вячеслав Овчинников) ставил худрук «Кремлевского балета» Андрей Петров. Он успел завершить работу, но не дожил до премьеры — скончался в апреле 2023 года.

Либретто писали Андрей Петров и бывший сенатор Виктор Добросоцкий. Созданием спектакля руководил худрук «Донбасс Оперы» народный артист Украины Вадим Писарев. Дирижер и музыкальный руководитель — заслуженный артист Донецкой Народной Республики Юрий Парамоненко.

В спектакле занято около 200 артистов и музыкантов. В основном это балет, хор и симфонический оркестр «Донбасс Оперы». Кроме них — солисты «Кремлевского балета». В Воронеже также ввели на неглавные роли солистов театра Ивана Негробова, Елизавету Корнееву, Михаила Ветрова, Максима Данилова и других танцоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

Для постановки роман «Война и мир» был ожидаемо сокращен, либреттисты избавились от нескольких персонажей и сюжетных линий. Однако основные события вокруг Пьера Безухова, Наташи Ростовой и Андрея Болконского сохранены. Конечно, особое место у Бородинского сражения.

В балет постановщики добавили элементы итальянской комедии дель арте. В начале спектакля все артисты ходят в масках. Одним из центральных персонажей является Война — исполняющая ее партию артистка постоянно кружит вокруг Наполеона и страдающих русских, ее пластика очень похожа на движения Шута (он же Джокер). Появляется и пара персонажей в шахматных костюмах, но смысл эпизода не очень ясен.

В целом хореография довольно простая, но при этом внятная — понять, что происходит на сцене, можно, в принципе, и без либретто. Впрочем, некоторые зрители все же путались в персонажах и действиях. По словам артистов, «Война и мир» скорее тяготеет к драмбалету, задачей было не столько показать мастерство танца, сколько добавить драматичности персонажам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета Фото: Анастасия Ускова / Воронежский государственный театр оперы и балета

В Донецке «по понятным причинам» «Войну и мир» пока показать не могут, отметил Айдар Шайдуллин. Премьера прошла в Симферополе. Затем спектакль показали в Севастополе и на сцене Большого театра в Москве. Воронеж стал четвертым городом гастролей.

Будут ли еще в городе гастроли, пока точно неизвестно. В планах на сезон у «Донбасс Оперы» — показы в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Минске. В декабре балет может быть поставлен в одном из российский театров, Айдар Шайдуллин не стал уточнять его название.

Александр Прытков