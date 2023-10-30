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Коммерсантъ FM
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Строители Восточного совершили посадку

Руководители двух компаний получили по пять лет за махинации со средствами космодрома

По приговору Замоскворецкого райсуда Москвы по пять лет в колонии общего режима должны провести генеральный директор строительной компании ООО «Респект-СМ» Алик Алексанян и руководитель ООО «Баваль» Баграт Мирзоян. Оба обвинялись в хищении 60 млн руб. у АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) «Роскосмоса» при возведении хранилища компонентов ракетного топлива и строительстве жилищного комплекса на 2,1 тыс. человек на территории космодрома Восточный. Суд также частично удовлетворил гражданский иск ЦЭНКИ на 59,8 млн руб. к осужденным. Подсудимые, частично признав вину, пока не определились, обжаловать или нет приговор.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный (2016 год)

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный (2016 год)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный (2016 год)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении гендиректоров столичных строительных компаний ООО «Респект-СМ» Алика Алексаняна и ООО «Баваль» Баграта Мирзояна, обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а последний еще и в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), Замоскворецкий райсуд Москвы под председательством Ольги Багровой рассматривал с ноября прошлого года. Оба фигуранта дела были признаны судьей Багровой виновными в хищении денежных средств путем мошенничества.

В результате господин Алексанян получил пять лет колонии, домашний арест ему изменили на содержание под стражей, а господин Мирзоян за мошенничество был приговорен к четырем годам, а за неправомерный оборот платежей — к трем годам. Однако путем частичного сложения общий срок наказания и ему составил пять лет.

Кроме того, в счет возмещения причиненного АО ЦЭНКИ ущерба суд удовлетворил его гражданский иск к подсудимым на 59,8 млн руб. При этом суд оставил арест, наложенный на имущество господина Алексаняна в виде четырех земельных участков, два из которых находятся в Карачаево-Черкесии, а также доли в трех квартирах на праве собственности, до исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Уголовное дело, фигурантами которого стали господа Алексанян и Мирзоян, было возбуждено следственным управлением СКР по Амурской области в начале июня 2021 года. По данным следствия, 15 июня 2020 года между дирекцией космодрома Восточный и АО ЦЭНКИ был заключен госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Комплекс производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2», который расположен в ЗАТО Циолковский Амурской области на территории космодрома. Через месяц руководство ЦЭНКИ привлекло к работам компанию ООО «Респект-СМ», известную тем, что два десятка лет строит объекты для того же «Роскосмоса», а также «Газпрома», РЖД и проч. Кроме того, руководство ЦЭНКИ подписало с господином Алексаняном еще три соглашения, предусматривавших строительство жилищного комплекса на 2,1 тыс. человек. На все это предполагалось выделить из бюджета более 4 млрд руб. По версии следствия и согласно заключенным с ООО договорам, руководство ЦЭНКИ должно было перечислить своему контрагенту в качестве авансовых платежей 10% стоимости контракта. Однако, как считало следствие, с конца июля по ноябрь 2020 года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, перевели на счета «Респект-СМ» в общей сложности 700 млн руб. А в ходе проверки объектов незавершенного строительства выяснилось, что ООО выполнило монтажно-строительные работы всего на 100 млн руб. Более того, не справившись самостоятельно, к строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива «Респект-СМ» привлек аффилированное с ним ООО «Баваль».

В результате махинаций, полагает следствие, с сентября по ноябрь 2020 года обе организации представляли в казначейство подложные акты приемки выполненных работ, включая справки об их стоимости, затратах и счет-фактуру.

Так, по фальшивым документам «Респект-СМ» и «Баваль» получили от казначейства 59,8 млн руб., которыми распорядились по собственному усмотрению. Как установило следствие, «Баваль» в действительности не выполнял какие-либо строительно-монтажные работы на космодроме, а компания «Респект-СМ», соответственно, их принять не имела права.

Как отметила адвокат гендиректора ООО «Баваль» Александра Мазлова, подсудимые лишь частично признали на суде свою вину. По их версии, никакой корысти в хищениях с их стороны не было, а деньги понадобились, чтобы оплатить труд более двум сотням строителей, возводившим объекты в ЗАТО.

Вопрос обжаловать или нет приговор с учетом уже отбытого под стражей и домашним арестом, по словам адвоката, еще не обсуждался: «На это у нас есть две недели».

Заочно арестован обвиняемый в хищениях при строительстве Восточного

При этом следует отметить, что господин Алексанян фигурировал в еще одном уголовное деле, связанном с Восточным,— о даче взятки бывшему заместителю генерального директора ЦЭНКИ по экономике и финансам Марату Арустамову. По версии СКР, откат (ч. 6 ст. 290 УК) составил 1,5 млн руб., еще столько же фигуранту якобы пообещали за перечисление денег строителям. Поскольку события развивались в Москве, уголовное дело рассмотрел Измайловский райсуд столицы. Несмотря на то что в деле отсутствовали доказательства вины, он назначил господину Арустамову девять лет колонии строгого режима. По жалобам осужденного и его защиты Мосгорсуд отменил приговор, установив, что в этом деле не было самого события преступления, а кассационная инстанция оставила это решение в силе. Сейчас освобожденный Арустамов добивается своей реабилитации.

Юрий Сенаторов

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