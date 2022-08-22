Деньги на космодром пригодились за границей

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы заочно арестовал бывшего и. о. начальника ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов (ГУ СДА) при Спецстрое России» Вячеслава Фаткуллина. Он обвиняется в хищении более 400 млн руб. при строительстве космодрома Восточный. В прошлом году четыре его сообщника получили за это преступление от 4 до 5,5 года лишения свободы. Похищенные при реализации госконтракта деньги осужденные вкладывали в покупку земли в элитных подмосковных поселках. А вот господин Фаткуллин свою долю, по предположениям правоохранителей, мог переводить на банковские счета за границу, где он сейчас и проживает.

Рассмотрение ходатайства следователя главного следственного управления СКР о заочном аресте Вячеслава Фаткуллина заняло у судьи Евгении Николаевой совсем немного времени. При этом особых сомнений в том, что находящемуся в розыске уже почти пять лет экс-строителю изберут какую-либо иную меру пресечения, кроме ареста, не было. Из выступления представителя СКР следовало, что уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве космодрома Восточный он расследует с 27 марта 2015 года. Его фигурантами являются уже осужденные в ноябре прошлого года Черемушкинским райсудом столицы на сроки от 4 до 5,5 года экс-глава Федерального центра ценообразования в строительстве (ФЦЦС) Евгений Ермолаев, бывший и. о. начальника ФГУП «Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрей Захаров, а также гендиректора ООО ЦНИИМЦЕН и ООО «Госнорматив» Ольга Зугаева и Сергей Поливанов. Фигурантом этого же дела являлся и бывший и. о. начальника ГУ СДА (структура несколько раз меняла названия, а в апреле прошлого года была ликвидирована) Вячеслав Фаткуллин. Однако, в отличие от предполагаемых сообщников, господин Фаткуллин, после того как 29 ноября 2016 года ему предъявили обвинение в растрате и отпустили под подписку о невыезде, исчез. В итоге дело в отношении него выделили в отдельное производство, и в сентябре 2017 года строителя объявили в федеральный розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что еще 4 марта 2017 года Вячеслав Фаткуллин улетел из аэропорта Домодедово в Доху (Катар) и больше в Россию не возвращался. В международный розыск его объявили в мае нынешнего года.

В своем арестном ходатайстве следователь отметил, что причастность сбежавшего экс-строителя к инкриминируемому ему деянию подтверждается в том числе «актом Счетной палаты РФ, решением Федеральной антимонопольной службы, показаниями свидетелей, заключением судебной оценочной экспертизы, изъятыми в ходе выемок документами, вещественными и иными доказательствами».

Как уже рассказывал “Ъ”, фигурантам этого дела вменялись в вину два эпизода хищения денежных средств — у ФГУП ГУ СДА и ФГУП «Дальспецстрой». В обоих случаях возглавляемому Евгением Ермолаевым (признан организатором растраты) ФЦЦС было поручено разработать индивидуальные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на объектах Восточного. В период с июня 2012 года по июль 2014 года господин Ермолаев, вступив в сговор с тогдашними руководителями ФГУПов Вячеславом Фаткуллиным и Андреем Захаровым, похитил в общей сложности более 400 млн руб. Из заключенных между предприятиями и якобы подконтрольными Евгению Ермолаеву и аффилированными с ним ООО ЦНИИМЦЕН и ООО «Госнорматив» контрактов следовало, что работы выполнили якобы именно коммерческие структуры. На самом же деле, как установили следствие и суд, «индивидуальные индексы должен был разработать ФЦЦС своими силами без привлечения сторонних организаций». Похищенные миллионы осужденные участники аферы, по данным правоохранителей, вложили в дорогостоящие земельные участки в Подмосковье — элитной Барвихе, Видновском районе и курортной зоне под Дмитровом. А вот Вячеслав Фаткуллин, по предположениям правоохранительных органов, свои доли переводил на банковские счета за границу, где он сейчас и проживает.

Олег Рубникович