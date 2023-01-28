С Восточного украли даже взятку

Как стало известно “Ъ”, кассационный суд, отклонив апелляционное представление прокуратуры, утвердил решение, которым был полностью оправдан бывший заместитель генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марат Арустамов. Ранее по обвинению в получении взятки от компании, строившей дома для работников космодрома Восточный, управленец получил девятилетний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Арустамов

Фото: АО «ЦЭНКИ» Марат Арустамов

Фото: АО «ЦЭНКИ»

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил представление прокуратуры на решение Мосгорсуда, которым Марат Арустамов, ранее приговоренный Измайловским райсудом столицы к девяти годам строгого режима, был полностью оправдан и освобожден из-под стражи.

Как следовало из материалов уголовного дела, летом 2020 года между дирекцией космодрома Восточный и ЦЭНКИ был заключен госконтракт о завершении строительства жилых домов на 2,1 тыс. человек в ЗАТО Циолковский Амурской области. ЦЭНКИ, в свою очередь, привлекло в качестве подрядчика ООО «Респект-СМ», заключив контракт с ее гендиректором Аликом Алексаняном. Компания, получив аванс, должна была уже 25 декабря 2020 года отчитаться о выполнении работ. 7 августа на ее лицевой счет от ЦЭНКИ был перечислен первый платеж в размере 126 млн руб.

В сентябре того же года господин Алексанян, понимая, что у компании отсутствуют оборотные средства на выполнение работ, решил через посредника, хорошо знавшего Марата Арустамова, дать тому взятку для ускорения получения второго аванса в размере 200 млн руб. В ходе переговоров в офисе ООО стороны якобы пришли к согласию, что представитель ЦЭНКИ за согласование платежа получит 1,5 млн руб., а после перечисления денег еще столько же. Первую часть ему отвезли к зданию ЦЭНКИ и передали, что СКР квалифицировал по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК. Господин Арустамов вину не признал, заявляя, что Алик Алексанян и посредник его оговорили.

Интересно, что приговор Измайловского суда обжаловали все стороны. Защита требовала оправдать осужденного, а прокуратура — назначить в виде дополнительного наказания штраф и запретить Марату Арустамову после отсидки работать в госорганах.

Добиваясь своего, прокурор отмечал, что данное преступление имеет повышенную общественную опасность, нарушает нормальную управленческую деятельность государственных органов и учреждений, подрывает их авторитет и даже «деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц».

Защита подтверждала отсутствие состава преступления тем, что обвиняемый по обращению предпринимателей лишь подготовил докладную на имя тогдашнего гендиректора ЦЭНКИ Андрея Охлопкова, который ее одобрил. Соответствующее добро после проверок было дано представителями казначейства и других структур. Таким образом, заместитель гендиректора ЦЭНКИ вмененные ему действия по согласованию платежа и ускоренному подписанию документов не только не совершал, но и не мог совершать.

В Мосгорсуде был допрошен и ключевой свидетель обвинения, сообщивший, что под влиянием сотрудников ФСБ оговорил Марата Арустамова, которого он знает «как честного и порядочного человека». Деньги же, которые могли выделить на подкуп, он хотел оставить себе. Изучив материалы оперативно-разыскных мероприятий ФСБ, которые легли в основу уголовного дела, суд решил, что они «выходят за пределы обстоятельств инкриминируемого деяния», так как были проведены в 2021 году. Тогда фигуранту под аудиозапись пытались передать еще 1,5 млн руб., от которых он отказался, назвав происшедшее провокацией. К тому же из показаний обвиняемого следовало, что он в деньгах не нуждался, так как его официальная зарплата была сопоставима с предложенной взяткой.

Судебная коллегия, проанализировав исследованные судом первой инстанции доказательства, пришла к выводу, что «событие преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, не установлено». Ни один из свидетелей не сообщал о том, что со стороны господина Арустамова поступали какие-то указания или просьбы относительно подписания дополнительного соглашения, которым упрощалось получение второго аванса, либо об ускорении осуществления соответствующего авансового платежа. Из разговора же, зафиксированного оперативниками 11 июня 2021 года, следует, что управленец отказался от получения «полутора» и указал, что никогда и ничего не брал.

В связи со всем этим обвинительный приговор был отменен, а фигурант оправдан в связи с неустановлением события преступления. За Маратом Арустамовым было признано право на реабилитацию. Полтора миллиона рублей, которые ФСБ выделило на оперативный эксперимент, были возвращены спецслужбе.

Напомним, что коррупционный скандал на Восточном стоил места главе ЦЭНКИ Охлопкову. Помимо господина Арустамова, тогда под следствием оказались Алик Алексанян, которого судят по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), и ряд сотрудников ЦЭНКИ, по версии следствия, злоупотребивших должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Николай Сергеев