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Коммерсантъ FM
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Госдума рассмотрит вопрос о лишении мандатов двух депутатов за прогулы

31 октября комиссия Госдумы по этике и мандатным вопросам рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»). Как сообщил «Интерфаксу» член комиссии Николай Коломейцев, обоим ставят в вину длительное отсутствие на заседаниях Госдумы и ее комитетов.

Василий Власов

Василий Власов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Василий Власов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ» Василий Власов, главная претензия к нему состоит в том, что он не посещал заседания комиссии по регламенту, членом которой является. При этом сам депутат уверяет, что голосовал опросным листом — такая форма участия в работе комитетов и комиссий является вполне законной и была введена во время пандемии коронавируса. Господин Власов также сообщил, что фракция ЛДПР намерена поддержать рекомендацию профильной комиссии о лишении его мандата: «Грустно, что фракция поддерживает. Они не могут сказать, что я не работаю. Я активный депутат и никогда не молчу. Я постоянно присутствую в зале и голосую лично. Возможно, это связано с тем, что я поднимал вопрос о том, что некоторые коллеги не ходят (на заседания.— “Ъ”), и теперь мне мстят».

Вадим Белоусов в 2012 году

Вадим Белоусов в 2012 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вадим Белоусов в 2012 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Что касается Вадима Белоусова, то в прошлом году Мосгорсуд заочно приговорил его к десяти годам лишения свободы за получение взятки в размере более 3 млрд руб., однако, несмотря на вступивший в силу еще в мае 2023-го обвинительный приговор, он до сих пор сохраняет статус депутата. Как ранее сообщал «Ъ», однопартийцы господина Белоусова и его адвокаты предполагают, что такая ситуация связана с допущенными в ходе уголовного преследования депутата процедурными нарушениями: вопреки требованиям закона о статусе депутата, дело Вадима Белоусова было передано в суд без разрешения Госдумы. Косвенно эту версию подтверждает и тот факт, что думская комиссия по этике и мандатным вопросам решила рекомендовать палате прекратить депутатские полномочия эсера не вследствие вступившего в силу приговора, а из-за отсутствия господина Белоусова на заседаниях палаты. Напомним, в августе 2022 года он не явился на оглашение приговора, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Ксения Веретенникова

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