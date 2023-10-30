По подозрению в убийстве девяти человек в Волновахе задержаны двое военных РФ

Управление Следственного комитета России (СКР) в ДНР сообщило о задержании двух мужчин, причастных к убийству девяти человек, в том числе двух детей, в частном доме в Волновахе. Это двое российских военнослужащих с Дальнего Востока.

«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту»,— сообщается в Telegram-канале СКР. Военных задержали и доставили в следственный отдел.

28 октября девять трупов с огнестрельными ранениями были найдены в частном доме Волновахи. Среди них было двое детей. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью, по мотиву кровной мести).

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал, что погибших нашли в кроватях в разных комнатах, они были членами одной семьи. Baza со ссылкой на источники в органах сообщала, что 28 октября в два часа ночи у жителей частного дома произошел конфликт с людьми в военной форме без опознавательных знаков.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина