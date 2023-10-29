СКР: в Волновахе убили семью из девяти человек

Следственный комитет России (СКР) сообщил вчера, 28 октября, что в Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР) неизвестные убили девять человек. Среди них двое детей. Девять трупов с огнестрельными ранениями нашли в частном доме.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по ДНР устанавливаются обстоятельства убийства девяти жителей города Волновахи, в том числе двоих детей, тела которых обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями»,— говорится в сообщении СКР в Telegram.

Возбуждено уголовное дело об убийстве более двух лиц, в том числе малолетних (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Другие подробности неизвестны.

По данным источника РЕН ТВ, погибших нашли в кроватях в разных комнатах, все они были членами одной семьи.

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Анастасия Ларина