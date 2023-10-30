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Коммерсантъ FM
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ЕК отвергла связь повышения Болгарией тарифа на транзит газа из РФ с санкциями

Решение правительства Болгарии увеличить тариф на транзит российского газа не связано с санкциями Евросоюза в отношении России, это национальная мера. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи на брифинге.

«Что касается назначения сборов от этого тарифа, это вопрос к болгарским властям, потому что речь идет о национальной мере»,— сказал господин Макфи (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Еврокомиссия обсуждает с Болгарией и другими странами потенциальные последствия повышения тарифа.

Тим Макфи добавил, что санкции ЕС против России применялись в результате единогласной поддержки 27 государств. На вопрос о том, предусматривают ли введенные ограничения повышение стоимости тарифа на транзит российского газа, он ответил отрицательно.

13 октября парламент Болгарии ввел дополнительный сбор в размере 20 левов (около €10) в пересчете за 1 МВт•ч (около 100 куб. м) на транзит российского газа по своей территории. Власти пояснили, что целью повышения налога стало «справедливое налогообложение прибыли, полученной на территории государства, и увеличение поступлений в бюджет».

Через территорию Болгарии проходит сухопутное продолжение газопровода «Турецкий поток», по которому топливо поступает в Венгрию и Сербию. Власти этих стран заявили, что повышение ставки за транзит — враждебная мера, которая угрожает безопасности энергоснабжения. Президент Болгарии Румен Радев обратился в Конституционный суд страны, заявив, что введенный сбор нарушает болгарское законодательство.

Лусине Баласян

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