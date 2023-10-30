Австралийский СПГ забастовку закончил

Работники двух СПГ-заводов Chevron в Австралии, на которые приходится до 7% мирового рынка сжиженного газа, одобрили новое трудовое соглашение c компанией, что снимает угрозу новых забастовок и остановки производства. Пока эта новость никак не сказалась на мировых ценах на газ: рынки остаются напряженными из-за палестино-израильского конфликта и остановки поставок израильского газа в Египет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chevron / Reuters Фото: Chevron / Reuters

Работники двух австралийских СПГ-заводов — Gorgon и Wheatstone, принадлежащих американской Chevron,— одобрили новые условия трудового договора с компанией. Принципиальное соглашение между Chevron и австралийским профсоюзом рабочих было заключено на прошлой неделе, а забастовки на СПГ-заводах прекратились еще с 19 октября.

«Chevron Australia рада подтвердить, что трудовое соглашение для работников заводов Gorgon и Wheatstone было поддержано большинством голосов сотрудников»,— сообщил представитель компании. Новый пакет соглашений включает улучшение положения работников, в том числе повышение оплаты труда, гарантии занятости и возможности карьерного роста.

Проект Gorgon включает три линии сжижения мощностью 15,6 млн тонн СПГ в год, проект Wheatstone имеет номинальную мощность в 8,9 млн тонн СПГ в год. Забастовки на австралийских СПГ-заводах, угрожающие мировым поставкам, начались в начале сентября. На оба завода в прошлом году приходилось до 7% мировых поставок СПГ, поэтому забастовки спровоцировали скачки цен на спотовом рынке.

24,5 миллиона тонн составляет мощность СПГ-заводов Gorgon и Wheatstone в Австралии.

По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, новость окажет ограниченное влияние, так как рынок ожидал заключения соглашения и не предполагал возможного длительного прерывания поставок с этих объектов. «Да, ноябрьский фьючерс на TTF после публикации этих новостей снизился на 3%, но я не говорил бы, что это связано только с новостями из Австралии — сегодня снижаются цены и на другие энергоресурсы, в том числе на нефть Brent»,— отмечает он.

Иван Тимонин из «Имплимента» считает, что достижение соглашения между работниками и Chevron станет для рынка значимым сигналом и может привести к сокращению цен. Величина снижения, однако, вероятно, будет относительно небольшой, что обусловлено текущим балансом мирового рынка СПГ. «Сохраняющийся высокий спрос и загрузка действующих заводов, а также отсутствие крупных вводов новых производственных мощностей в текущем года будут поддерживать цены на газ на высоком уровне»,— считает аналитик.

Европейские цены на газ сдержанно отреагировали на новости из Австралии: ноябрьский фьючерс на индекс TTF, который в течение дня рос на 3%, к вечеру перешел к нулевой динамике, торгуясь около €50,4 за МВт•ч (около $550 за 1 тыс. кубометров).

Отчасти в ценах учтены риски поставок из Египта, который 29 октября полностью перестал получать газ из Израиля и теперь, скорее всего, не сможет выполнить свою программу по экспортным отгрузкам СПГ. 9 октября из-за конфликта с «Хамасом» Chevron приостановила добычу на крупном газовом месторождении Tamar в Израиле, откуда по морскому трубопроводу в Египет экспортировалось до 22 млн кубометров газа в сутки.

Большая часть израильских поставок оставалась в Египте для удовлетворения внутреннего спроса, свободные объемы уже в виде СПГ отправлялись на экспорт в Европу с терминалов Idku и Damietta. Летом экспорт СПГ из Египта обычно снижался либо прекращался, возобновляясь к осени. В текущем году экспорт почти прекратился в июне, но должен был возобновиться в октябре, однако было отгружено всего две партии в начале месяца. Всего с начала года Египет, по данным Kpler, отгрузил 3 млн тонн СПГ, при этом с июня было отправлено только 0,24 млн тонн.

Сейчас котировки ноябрьского фьючерса на TTF примерно на 30% выше, чем до начала палестино-израильского конфликта. Цены также поддерживают небольшие перебои с поставками из Норвегии, которые снизились накануне на 10 млн кубометров в сутки из-за отказа одного из компрессоров на газоперерабатывающем заводе.

Татьяна Дятел