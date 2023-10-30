Ради канатной дороги минэкологии изменило границы ОТОП на Заречном бульваре

Минэкологии Нижегородской области изменило границы озелененной территории общего пользования на Заречном бульваре Нижнего Новгорода без участия депутатов городской думы. Изменения необходимы для строительства канатной дороги, которая должна пройти от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина на правом берегу Оки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В сентябре проект изменений в границы ОТОП вносился администрацией Нижнего Новгорода на рассмотрение городской думы, но практически сразу же был отозван и документы об этих изменениях были удалены с официального сайта мэрии. По данным минэкологии, вместо этого мэрия обратилась в министерство с предложением внести изменения в границы ОТОП. После внесения изменений администрацию города уведомили об этом.

В территорию ОТОП сделаны «вкрапления», где в дальнейшем планируется разместить опоры канатной дороги. Из состава ОТОП исключена площадка, где будет построена станция канатной дороги «Заречная». По данным минэкологии, площадь этой территории составит почти 3,7 тыс. кв. м. Это заасфальтированная площадка, ее исключение из ОТОП не нанесет вреда ландшафту. С другой стороны бульвара в ОТОП включен новый участок в 6,1 га, заросший кустарником и деревьями.

В минэкологи утверждают, что в итоге площадь ОТОП на Заречном бульваре более чем на 2 тыс. кв. м. и составит 58,5 га. Площадь фактических зеленых насаждений — 48 га.

Как писал «Ъ-Приволжье», канатную дорогу от «Заречной» до проспекта Гагарина за 4,6 млрд руб. по концессии планирует построить компания «Урбантех». Часть нижегородцев выступают против этого проекта, так как считают его экономически необоснованным и опасным для тех, кто использует Заречный бульвар как пешеходную зону и рекреационную территорию.

Андрей Репин