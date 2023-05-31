Прокурора позовут на бульвар

Жители Заречного бульвара в Нижнем Новгороде организовали сбор подписей по поводу проекта строительства новой канатной дороги. Нижегородцы намерены коллективно пожаловаться в Генпрокуратуру на то, что одну из станций и опоры воздушной трассы планируется разместить на озелененной территории, что запрещено региональным законодательством. В областном минтрансе признают, что во время строительства работы будут проводиться в границах зеленой зоны, но других вариантов размещения трассы нет. Власти обещают провести компенсационное озеленение, чтобы не отказываться от проекта стоимостью 4,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В минтрансе надеются, что новая канатная дорога будет такой же популярной, как трасса Нижний Новгород — Бор

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ В минтрансе надеются, что новая канатная дорога будет такой же популярной, как трасса Нижний Новгород — Бор

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Инициативная группа жителей Заречного бульвара начала сбор подписей под обращением в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить законность проекта по строительству пассажирской канатной дороги в зеленой зоне бульвара, которая является озелененной территорией общего пользования (ОТОП). Как писал «Ъ-Приволжье», проект по строительству канатной дороги через Оку стоимостью 4,6 млрд руб. заявило ООО «Урбантех» в рамках концессионного соглашения, заключенного с правительством Нижегородской области. Начать строительство воздушной трассы планируется в начале 2024 года, ее запуск намечен на 2025 год. Проект разрабатывает ООО «Национальные канатные дороги».

Всего планируется построить три станции: две разместятся в заречной части города, одна — в нагорной у ТРЦ «Океанис».

В проекте коллективного письма в Генпрокуратуру жители указали, что одну из станций и девять опор канатной дороги планируется разметить в черте ОТОП. В то же время областной закон «Об охране озелененных территорий» запрещает вести на них любую хозяйственную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на насаждения. В том числе запрещено капитальное строительство зданий и сооружений. Исключение составляют лишь объекты спорта, гражданской обороны, религиозного назначения, вентиляционные шахты метро, инженерные сооружения и общественные туалеты.

Ранее руководитель проекта в «Национальных канатных дорогах» Алексей Чудаев отмечал, что опоры канатной дороги и защитная зона вокруг них вполне могут считаться инженерными сооружениями, поэтому на них не будет распространяться законодательный запрет.

Однако противники проекта считают, что по Земельному кодексу под «инженерные сооружения» попадают объекты электросетевого хозяйства, тепловые и водопроводные сети, системы водоотведения, линии и сооружения связи, газо- и нефтепроводы, а пассажирской подвесной канатной дороги в этом перечне нет. По мнению заявителей, проектируемая трасса является объектом капитального строительства.

Поэтому инициативная группа Заречного бульвара намерена просить прокуратуру провести проверку на предмет нарушений экологического законодательства и привлечь виновных к ответственности. Ранее аналогичную жалобу жители отправили председателю СК Александру Бастрыкину, который поручил региональному управлению провести проверку изложенных доводов и доложить о результатах.

Нижегородский минтранс отстаивает проект канатной дороги, через соцсети и СМИ убеждая горожан, что она станет полноценным элементом транспортной сети и поможет разгрузить транспортные потоки между двумя частями Нижнего Новгорода.

Власти уверены, что по примеру канатной дороги на Бор новая трасса также станет привлекательной для туристов (в 2021 году существующая дорога перевезла 1,58 млн пассажиров). В областном минтрансе признали, что при ее строительстве придется использовать часть ОТОП на Заречном бульваре, иначе трассу канатной дороги не провести. В ведомстве обещали пересчитать все зеленые насаждения на бульваре, свести к минимуму количество вырубаемых деревьев и провести компенсационное озеленение в границах ОТОП.

В итоге общее число зеленых насаждений на бульваре должно даже увеличиться.

У нижегородских бизнесменов и политиков пока нет единого понимания, зачем Нижнему Новгороду нужная вторая канатная дорога, если через Оку есть мосты и дешевле добираться автотранспортом или на метро. На условиях анонимности некоторые из нижегородских депутатов выразили сомнения в декларируемой востребованности воздушной трассы, но публично дорогостоящий концессионный проект никто критиковать не стал. Летом в Нижнем Новгороде должны пройти общественные слушания. В минтрансе и «Урбантехе» обещают прислушаться к мнению жителей, хотя по закону оно имеет рекомендательный характер и может не учитываться при реализации инвестиционных проектов.

Андрей Репин