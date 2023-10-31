Новые контрактники получат северную надбавку

Таймырский Долгано-Ненецкий район в дополнение к разовой федеральной и региональной выплате контрактникам установил собственную муниципальную доплату участвующим в специальной военной операции (СВО) местным жителям, заключившим контракт после 20 октября этого года. Она составила 300 тыс. руб., с учетом региональной и федеральной доплат общая сумма выплат — около 800 тыс. Ранее аналогичное решение приняли и в соседнем заполярном Норильске. В муниципалитетах появляются и иные формы поддержки, на районном уровне выплаты контрактникам остаются редкостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Совет депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на своей октябрьской сессии принял решение о предоставлении единовременной денежной выплаты жителям Таймыра, которые заключают контракт на участие в СВО с 20 октября 2023 года. Она составит 300 тыс. руб.

Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в администрации района, решение было принято по инициативе главы Таймыра Евгения Вершинина. «Много ребят коренной национальности из сельской местности хотят служить Родине, но, к сожалению, не могут добраться из поселков. У них также есть определенные семейные обязательства, бытовые вопросы, которые необходимо решить»,— сообщил врио главы района Андрей Шопин. Для осуществления этих выплат в муниципальном бюджете Таймыра зарезервировано 15 млн руб. Общий объем его расходов с учетом октябрьских поправок составляет 11,2 млрд руб.

Ранее муниципальной выплаты контрактникам в районе не было. Региональная в Красноярском крае была утверждена в марте этого года. «Разовую выплату в 300 тыс. руб. теперь будут получать жители Красноярского края, поступившие в добровольческие формирования, заключившие контракт с Министерством обороны РФ. По 100 тыс. руб. будут получать сотрудники МВД по краю, направленные в зону СВО в рамках своей профессиональной деятельности»,— сообщало тогда правительство региона. В сумме с федеральной доплатой и с учетом северного коэффициента таймырский контрактник получит 795 тыс. руб.

Ранее решение о муниципальной единовременной выплате было принято и администрацией заполярного Норильска. По данным городской администрации, она составляет 305 тыс. руб. Таким образом, общая денежная сумма поддержки контрактников достигает в Норильске 800 тыс. руб. без учета стоимости вещей первой необходимости, которыми их также обеспечивает муниципалитет.

Разовые выплаты контрактникам установлены во всех сибирских регионах на уровне субъекта федерации. Например, в Томской области, как и в Красноярском крае, с 1 сентября ее размер составляет 300 тыс. руб. В Республике Хакасия при заключении контракта на службу в именных подразделениях региона выплачивается 100 тыс. руб., при контракте о прохождении военной службы сроком от двух лет — 50 тыс. руб. В Омской области, по данным министерства труда и социального развития, из бюджета региона выплачивается 250 тыс. руб. (100 тыс. руб. единовременно и по 50 тыс. руб. в течение трех месяцев). Помимо денежной выплаты появляются и новые формы поддержки участников СВО и членов их семей. В Новосибирской области правительство региона на своем заседании 30 октября одобрило законопроект о «выплатах на приспособление жилья с учетом потребностей инвалида и обеспечения условия доступности либо на приобретение приспособленного жилья». Такие выплаты в размере 500 тыс. или 1 млн руб. смогут получить ветераны, ставшие инвалидами-колясочниками в ходе СВО.

На районном уровне выплаты контрактникам остаются редкостью. В сибирских регионах „Ъ-Сибирь“ не удалось найти аналогов решениям, принятым властями Таймыра и Норильска. Впрочем, в муниципалитетах появляются и иные формы поддержки, в том числе с использованием внебюджетных средств. 30 октября в Красноярске вручили ключи от квартир семьям контрактников по инициативе Союза строителей Красноярского края. По данным мэрии, застройщики выделят квартиры в новостройках не менее чем 10 семьям.

Валерий Лавский