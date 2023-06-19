Омские контрактники получат по 150 тыс. рублей дополнительно

Заключившие контракт с Минобороны в Омской области получат дополнительную выплату в размере 150 тыс. руб. «По 50 тысяч в течение первых трех месяцев после его подписания. Это дополнительная выплата к 195 тыс. руб., которые получают бойцы по решению президента, и региональным 100 тыс. руб.»,– сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

Планируется, что эта мера поддержки будет распространена на заключивших контракт с 1 марта 2023 года.

Ранее власти региона планировали выплачивать контрактникам дополнительно 100 тыс. Тогда Виталий Хоценко пояснял, что мерой поддержки смогут воспользоваться жители любых регионов России, если подписали контракт в Омской области.

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Оксана Павлова