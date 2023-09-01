Возвращение на родную землю

Законодательное собрание Алтайского края приняло закон, согласно которому награжденные участники специальной военной операции (СВО) и семьи погибших бойцов смогут получить участки земли для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства. Некоторые депутаты высказали беспокойство в связи с тем, что документ «сырой», в нем, например, не прописано обязательство властей снабжать такие участки необходимой инфраструктурой. По их мнению, это может вызвать социальное недовольство. В правительстве региона пообещали проследить за реализацией закона в интересах ветеранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На первой после летних каникул сессии заксобрания Алтайского края депутаты рассмотрели законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность отдельным участникам СВО. В их числе те, кто был удостоен звания Героя России или награжден за заслуги в ходе спецоперации. Кроме того, эта мера поддержки будет предоставляться и членам семей погибших бойцов.

Согласно документу, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть предоставлен участок в 0,05–0,15 га, для подсобного хозяйства — 0,1–0,2 га, для садоводства — в соответствии с земельным законодательством. «Предоставление земельного участка в соответствии с настоящим законом осуществляется однократно. Членам семьи погибшего (умершего) участника СВО предоставляется один земельный участок независимо от количества членов его семьи на праве общей долевой собственности в равных долях»,— говорится в законопроекте. В пояснительной записке к нему отмечается, что органы местного самоуправления утверждают перечень таких участков и предоставляют их в порядке очереди, исходя из времени постановки граждан на соответствующий учет. Реализация закона, утверждают его разработчики, не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета.

Законопроект был внесен губернатором края Виктором Томенко. Участие в его разработке также приняли парламентские фракции «Единая Россия» (ЕР) и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Представивший законопроект депутатам начальник управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов отметил, что документ разработан во исполнение распоряжения президента РФ Владимира Путина от 6 июня 2023 года о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих. В ходе обсуждения господин Теплов обратил внимание на то, что распоряжение главы государства не предусматривает выплату компенсации вместо земельного участка.

Ни одна фракция заксобрания не выступила против сути закона, но ряд депутатов посчитали текст документа «сырым и непроработанным» в части его практической реализации. «Закон нужный, но мы не располагаем информацией о количестве награжденных, не предоставлено экономическое обоснование и сведения о том, каким количеством земли мы располагаем»,— высказала претензии разработчикам депутат от фракции КПРФ Людмила Клюшникова. По ее мнению, нельзя исключить ситуацию, аналогичную той, что сложилась при реализации закона о предоставлении участков многодетным семьям, которым часто приходится слышать от чиновников «земли нет». «Месяц назад я занималась вопросом о санаторных путевках. И оказывается, что бойцы, которые вернулись с СВО, два года будут ждать эту путевку»,— привела госпожа Клюшникова другой пример барьера при предоставлении подобных льгот.

Депутат от «Коммунистов России» Чермен Хугаев высказал обеспокоенность тем, что участки для ИЖС будут предоставляться без возможности подключения к инженерным сетям и без подъездных путей, что может вызвать социальное недовольство. «Если человек будет получать от государства что-то, чем он реально, нормально воспользоваться не сможет, это может иметь обратный эффект. Технология предоставления земельных участков будет иметь решающее значение»,— предупредил он.

В ходе обсуждения прозвучавших замечаний выяснилось, что авторы законопроекта по-разному трактуют его положения. Так, руководитель фракции СРЗП Александр Молотов заверил, что речь в законе идет об участках с инфраструктурой, но Александр Теплов это опроверг. Разночтение вызвало удивление у спикера Александра Романенко (ЕР). «Я понимаю, земельный участок — это участок земли, к которому подведены все коммуникации. Если не подведены, то это не участки, а просто земля»,— высказал он свою позицию. Председатель заксобрания призвал создать механизм, чтобы ветеранам не выдавали участки «в чистом поле».

«Безусловно, когда будем разрабатывать порядок, также будем привлекать и депутатский корпус, советоваться. Просто обеспечение инженерной инфраструктурой — достаточно широкое понятие с учетом того, что современные технологии предполагают необязательное подключение к сетям»,— пообещал заместитель председателя краевого правительства Иван Кибардин.

В итоге законопроект был принят в двух чтениях. По словам вице-спикера заксобрания Дениса Голобородько (ЕР), в дальнейшем предполагается гармонизации всего краевого законодательства о поддержке ветеранов боевых действий. «Нам участники афганского конфликта, чеченской войны задают вопрос об их мерах поддержки в соотносимости с СВО»,— пояснил он необходимость такого шага. В свою очередь, справоросс Евгения Боровикова пообещала новые инициативы в этой сфере. В частности, партия намерена предложить разовые выплаты участникам СВО в размере 300–600 тыс. руб. для их реабилитации после возвращения домой.

Валерий Лавский