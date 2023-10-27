Смольный предоставит субсидии предприятиям на подключение к инженерным сетям

Правительство Санкт-Петербурга вводит новые меры поддержки производств. В частности, предприятиям будут предоставлять субсидии на возмещении доли затрат, которые пошли на технологические присоединение объекта капитального строительства производственного назначения, сообщили в пресс-службе Смольного.

Изменения в постановление городского правительства подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. В документе содержатся новые меры поддержки промышленности. Предприятиям вернут часть трат на присоединение объекта капстроительства к инженерным сетям и коммуникации.

«Введение этой меры поддержки позволит в значительной мере снизить затраты на такую значимую статью расходов в рамках реализации инвестиционного проекта как технологическое присоединение»,— указали в Смольном.

Помимо этого, в Петербурге вводится субсидия для предприятий по возмещению расходов на съем жилья для работников. Благодаря этой мере поддержки к работе будут привлекаться кадры из других регионов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Фонд развития промышленности Петербурга с января по середину октября 2023 года выдал предприятиям льготные займы на 3,3 млрд рублей.

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