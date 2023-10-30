«Газпром» подсаживается в Aurus

«Газпром» может купить долю в производителе люксовых машин Aurus, которыми пользуются первые лица государства. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с акционерами автомобильной компании. По их словам, сделку концептуально одобрили на правительственном уровне. Ее стоимость пока неизвестна, как и размер доли, которую получит «Газпром». Один из собеседников издания предположил, что речь может идти о 40%. Сейчас основные акционеры Aurus — это ФГУП НАМИ, арабский фонд Tawazun и компания «Соллерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Но зачем этот актив «Газпрому»? Партнер юридической группы GRM Сергей Новиков считает, что для компании это может быть вынужденной покупкой. По его словам, судя по всему, цель такой сделки — поправить финансовое положение производителя люксовых авто:

«Выручка за 2021 год составила 370 млн руб., чистый убыток — почти 1 млрд руб. В 2022-м компания реализовала 31 автомобиль против 20 в 2021-м. Так что следует, наверное, предположить, что выручка несколько выросла, несколько снизились показатели чистого убытка, но он точно есть, я бы оценил его в районе 500-600 млн руб. В то же время в прошлом году после кратковременного всплеска курс доллара был достаточно стабилен.

Что касается 2023-го, то здесь много тенденций и разных противоположных факторов. Есть информация о реализации за десять месяцев более 50 авто, но в то же самое время мы видим негативную динамику валютного курса, который влияет на итоговую стоимость и затраты компании.

Если говорить про "Газпром", то по большому счету экономической выгоды для него здесь никакой нет. Это, скорее, некое изменение источников погашения финансового дефицита компании Aurus. Думаю, что это будет одним из основных трендов, когда на эти окологосударственные структуры будут перекладываться бюджетные траты».

Тем не менее у корпорации может быть собственный интерес в такой сделке, заметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Если сделка с Aurus состоится, это будет хорошим вариантом. Для производителя это прекрасный способ привлечь средства, которые ему нужны для развития, это факт.

Для "Газпрома", в свою очередь, это возможность войти в капитал предприятия с интересными идеями и техническими наработками, если мы берем связку ООО "Аурус" как производителя и продавца автомобилей и НАМИ как их разработчика.

В отечественном автопроме существует огромная дыра между моделями размером с Lada Vesta и Aurus, и на этом можно хорошо заработать в перспективе.

В том, что это непрофильный актив, ничего страшного как раз нет. Насколько я знаю, есть некие наметки, планы по автомобилю размером примерно с Toyota Camry: где его проектировать и выпускать.

Очевидно, что его может спроектировать НАМИ. Думаю, что в перспективе трех-пяти лет мы можем увидеть модели среднего или, как сейчас у нас говорят, бизнес-класса, размером с Toyota Camry, которых у нас на данный момент нет».

В сентябре 2023 года структура «Газпром Тех» приобрела казанскую компанию «Аурус-аэро», которая занимается производством авиатехники под люксовым брендом. “Ъ FM” направил запрос в «Газпром».

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Елена Иванова