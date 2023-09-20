Крымскую квартиру Зеленских выставляют на торги

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в элитном жилом комплексе «Император» в ялтинском поселке Ливадия выставят на торги, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, депутаты крымского парламента согласовали отчуждение квартиры Елены Зеленской, рыночная стоимость которой составляет 23,9 млн руб.

«Что касается квартиры Зеленских, у нас есть предложение создать в ней музей борьбы с нацизмом. Порекомендуем заняться этим вопросом новому собственнику»,— написал господин Константинов в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что вместе с этой квартирой будут отчуждены объекты санаторно-курортной отрасли, торговые и коммерческие помещения, в том числе недвижимое имущество компании «Новацентр», которое ранее принадлежало депутату Верховной рады Александру Гереге. Сейчас его стоимость оценивается специалистами примерно в 350,6 млн руб.

Власти Крыма национализировали квартиру украинского президента Владимира Зеленского и еще несколько сотен предприятий и объектов недвижимости, принадлежащих гражданам недружественных стран, прошлой осенью.

Егор Александров, Симферополь