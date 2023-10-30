Бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, отвечавшего за ЖКХ, по иску миллиардера Геннадия Тимченко, сообщает 47news.

Суд рассмотрел иск господина Тимченко 26 октября. По решению суда в отношении господина Лавленцева введена процедура реализации имущества сроком на полгода. Сумма задолженности бывшего чиновника составляет более 835 млн руб.

Иск был подан Геннадием Тимченко в августе. В иске он требовал взыскать с Владимира Лавленцева 835 млн руб. долга. Ранее, в июне, было возбуждено исполнительное производство, но задолженность погашена не была.

«Таким образом, требования Тимченко Г.Н. обоснованы, соответствуют условиям, предусмотренным п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 213.5. Закона о банкротстве, поскольку составляют более 500 000 рублей и не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Каким-либо имуществом, а также денежными средствами, достаточными для погашения существующей задолженности, должник не обладает», — говорится в решении суда. В нем также указано, что господин Лавленцев уволился из ПК «Прогресс» и имеет на иждивении пятерых детей.

С июля 2023 года Владимир Лавленце находится под домашним арестом. Он был задержан в Москве 19 июля по делу о мошенничестве. По информации СМИ, его подозревают в хищении 2,3 млрд руб.

Владимир Лавленцев работал на посту вице-губернатора Петербурга по ЖКХ с мая 2013 по октябрь 2014 года, после чего ушел в бизнес. С ноября 2015 по ноябрь 2018 года был главным федеральным инспектором по Москве аппарата полпреда РФ в ЦФО. В 2020 году возглавил компанию «Стройтрансгаз».