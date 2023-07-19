Подозреваемого в крупном мошенничестве экс-вице-губернатора Петербурга отправили под домашний арест

Мещанский районный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на объединенную столичную пресс-службу судов. Меру назначили на два месяца.

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева задержали в Москве по делу о мошенничестве днем 19 июля. По предварительным данным, ему вменяют хищение почти 3 млрд рублей. По информации «Фонтанки», в деле фигурирует сумма в 2,3 млрд рублей. Других подробностей уголовного дела нет.

Ранее Арбитражный суд Московского округа в качестве обеспечительной меры наложил арест на банковские счета с 940 млн рублей Владимира Лавленцева в рамках банкротства ООО «Строй-Альянс». С компанией господин Лавленцев был связан через доли в аффилированной «Горкапстрой».

Владимир Лавленцев работал на посту вице-губернатора Петербурга по ЖКХ с мая 2013 по октябрь 2014 года, после чего ушел в бизнес. С ноября 2015 по ноябрь 2018 года был главным федеральным инспектором по городу Москва аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. В 2020 году возглавил компанию «Стройтрансгаз»

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