Горельеф Мефистофеля восстановят в Петербурге с помощью 3D-принтера

В Санкт-Петербурге подрядчик восстанавливает горельеф Мефистофеля, который в 2015 году сбили с фасада дома №24 по Лахтинской улице. Об этом сообщает Жилищный комитет города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vezenin.livejournal.com Фото: vezenin.livejournal.com

Для восстановления скульптурной формы используется 3D-печать. Сначала уцелевшие части горельефа просканировали, а потом с их помощью создали 3D-модель. Затем на принтерах напечатали 10 фрагментов горельефа. На это ушло 190 часов. Сложнее всего работа шла над лицом и прической Мефистофеля.

Скульпторы создадут форму для заливки горельефа. Мефистофеля отольют из фибробетона и предусмотрят крепления на фасад. После этого горельеф вернется на фасад дома Лишневского. Это планируют сделать до начала зимы. В случае неблагоприятной погоды на время работ установят тепловой контур.

В Фонде капремонта города «Ъ-СПб» уточнили, что работы проводятся за счет региональной программы капремонта в рамках работ по восстановлению фасада.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал о резонансном деле по сносу горельефа. Это произошло в 2015 году. Как выяснили в полиции, бездомный бизнесмен Василий Щедрин из благих побуждений сбил аварийный горельеф с фасада, пока он не упал на прохожих. В это время в том же районе оказался муниципальный депутат Андрей Бреус, который вызвал «Газель», чтобы увезти обломки.

В отношении господина Щедрина возбудили дело, но потом прекратили, поскольку он возместил ущерб — 664 тысячи рублей. Горожане усматривали связь между сносом горельефа и строительством церкви Ксении Блаженной напротив дома Лишневского.

Депутаты партии «Яблока» объявляли сбор на восстановление Мефистофеля. Сбитый экспонат собирались выставить в Центре культурного наследия.

Анастасия Захарова